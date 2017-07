Vermischtes Kemnath

27.07.2017

3

0 27.07.2017

Junge Menschen für technische Berufe zu begeistern: Dafür gibt es bei Siemens Healthineers den MINT-Erlebnistag. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik verbergen sich hinter den vier Buchstaben.

Dass es sich dabei nicht um komplizierte und langweilige Schulfächer handelt, erfuhren die Schüler der achten Realschulklassen. Rund 30 Schüler versuchten sich ganz praktisch im Bereich Elektrotechnik und Metallbearbeitung. Bei einer Werksführung erhielten die Jugendlichen einen Einblick in den Produktionsprozess. In einem Abschlussgespräch diskutierten die Schüler mit Verantwortlichen des Unternehmens über die Anforderungen der Berufswelt. Im Mittelpunkt standen die Ausbildungsmöglichkeiten am Standort.Wie wichtig sind die Noten bei der Bewerbung? Mit welchem Zeugnis bewirbt man sich? Kann man ein Praktikum bei Siemens Healthineers machen? Auf solche Fragen wussten die Ansprechpartner Antwort. Die Schüler erfuhren auch, dass ein technischer Beruf gut bezahlt wird und dass sich Weiterbildung oder ein Studium, auch in Teilzeit, auszahlt.Die Veranstaltung organisierte der Siemens Healthineers-Arbeitskreis MINT um Dr. Verena Schmidt. Unterstützt wurde der Arbeitskreis durch Kollegen, die die Schüler durchs Werk führten und für die Gesprächsrunden zur Verfügung standen. Mitarbeiter der Lehrwerkstatt übernahmen den praktischen Teil.