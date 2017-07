Vermischtes Kemnath

23.07.2017

0 23.07.2017

Ihre Handhabung grenzte von jeher an einen kleinen Balanceakt. Nun werden die Hochklapp-Glasverkleidungen der Vitrinen in der wehrkundlichen Sammlung des Heimat- und Handfeuerwaffenmuseums durch einfacher und sicherer zu bedienende Schiebeverkleidungen ersetzt.

Dies beschloss der Vorstand des Heimatkundlichen Arbeits- und Förderkreises (HAK) in seiner Vorstandssitzung im "Musikeum". Der HAK-Leitungskreis greift damit auch der 330-Jahr-Feier des Armaturwerks Fortschau im Jahre 2019 vor. Die kurfürstliche Waffenmanufaktur war 1689/90 im heutigen südlichen Ortsteil Kemnaths eingerichtet worden, um in den folgenden gut 110 Jahren das Heer des kriegsfreudigen bayerischen Landesherrn Max Emanuel mit Gewehren und Pistolen zu versorgen und nebenbei in der vom 30-jährigen Krieg verwüsteten Nordoberpfalz, die zudem über reichlich Eisenerz, Holz und Wasser verfügte, handwerkliche Arbeitsplätze zu schaffen.Doch Geschichte habe nicht nur im Museum seinen Platz, sondern solle auch das Leben um Freude und Erkenntnis bereichern, waren sich die Vereinsverantwortlichen einig. Dass viele Schüler der Kemnather Realschule es ebenso empfinden, freute HAK-Vorsitzenden Hans Rösch, der über das von den Geschichtsfreunden begleitete Projekt "Kemnath gestern und heute" der Klasse 9c berichtete. Mit einer Stadtführung für die Realschulklasse und zwei Museumsführungen für Grundschüler hoffe man, die Heranwachsenden noch neugieriger auf die ereignisreiche Vergangenheit der mehr als 1000-jährigen Stadt zu machen.Eine gemeinsame Stadtführung hätten außerdem der Bayerische Lehrerverband und die Feuerwehr Löschwitz gebucht, ließ Rösch wissen. Beteiligen will sich der HAK auch am städtischen Ferienprogramm: Auf "Schatzsuche in den Felsenkellern" an der Wunsiedler Straße geht es am Mittwoch, 2. August, von 14 bis 16 Uhr, für Mittwoch, 30. August, von 17 bis 18 Uhr lädt das Museumsteam zu einer "musikalischen Zeitreise zu den Vorgängern der MP3-Player und der CDs" in die Musikautomatenausstellung "Musikeum" ein. Die Veranstaltungen werden auch im Ferienprogramm-Prospekt der Stadt vorgestellt, bei der man sich ab sofort anmelden kann.Erste Planungen nahm der HAK-Vorstand bereits für die Hauptversammlung am 23. März 2018 vor. Den Festvortrag über die große Zeit der Oberpfalz als "Ruhrgebiet des Mittelalters" wird der Archäologe Dr. Mathias Hensch halten. Hans Rösch zeigte sich zuversichtlich, dass bis dahin auch feststehen wird, wer ihm als HAK-Vorsitzender nachfolgt.