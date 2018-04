Vermischtes Kemnath

07.04.2018

432

0 07.04.2018432

Mit schwerem Gerät befreiten Rettungskräfte auf der B22 bei Waldeck eine verletzte Fahrerin aus dem Auto. Durch einen Fahrfehler eines Mannes kam es zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr war besonders schnell vor Ort.

(mde). Als der Fahrer eines Mercedes aus dem Gemeindebereich Kemnath am Samstagnachmittag von der B22 aus Richtung Erbendorf kommend links nach Waldeck abbog, übersah er nach ersten Erkenntnissen den Ford einer Frau, welche zur selben Zeit die Bundesstraße 22 von Kemnath in Richtung Erbendorf.Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich-frontal mit den Fahrerseiten. Durch den Zusammenstoß wird der Ford der Frau, welche in Richtung Erbendorf unterwegs war, nach rechts von der Straße abgedrängt. Schleifspuren auf der Asphaltfläche und in der Wiese zeugen davon, dass dabei der linke Vorderreifen bereits auf der Felge schleifte. Erst rund 50 Meter nach der Kollision kommt das Auto der Frau in der dortigen Wiese zum Stehen.Zur selben Zeit befährt das Löschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kemnath ebenfalls die Bundesstraße bei Waldeck. Die Feuerwehrmänner waren gerade auf einer Übungsfahrt, kamen dann gerade im wahrsten Sinne des Wortes zur rechten Zeit. Unverzüglich betreuen die Floriansjünger den Mann und die Frau, welche jeweils alleine im Fahrzeug unterwegs waren, sichern die Unfallstelle ab und fordern den Rettungsdienst und die örtlich zuständige Feuerwehr zum Unfallort an. Auch ein weiteres Einsatzfahrzeug der Kemnather Wehr brach daraufhin die Übungsfahrt ab, fuhr die Unfallstelle an und unterstützte.Die Besatzung des zuerst eintreffenden Rettungswagens übernahm vorrangig die Versorgung der Frau, welche noch in ihrem Fahrzeug saß. Das Rettungspersonal entschied sich aufgrund des Verletzungsmusters der Frau, eine schonende Rettung aus dem Fahrzeug durchzuführen. Daraufhin wird ein weiteres Rettungsspreiz- und Schneidgerät angefordert. Unverzüglich stabilisiert die Einsatzmannschaft, welche rasch vor Ort war, den Ford der Frau und begann mit den hydraulischen Geräten des Löschfahrzeugs eine erste Rettungsöffnung zu schaffen.Nachdem das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Kemnath eintrifft, unterstützt die Mannschaft die Rettung mit ihren technischen Gerätschaften. Binnen kürzester Zeit konnte dann die Frau aus dem Fahrzeug gerettet werden. Eine Notärztin, welche mit dem Rettungshubschrauber Christoph 80 aus Weiden angeflogen war, versorgte die Frau medizinisch.Der Mann wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht, die Frau mittelschwer verletzt. Mit zwei Rettungswagen brachten die Einsatzkräfte des BRK diese zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kräfte der Feuerwehren aus Waldeck und Schönreuth übernahmen die Verkehrsregelung und die Reinigung der Fahrbahn. Nebst Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther waren auch die Kreisbrandmeistern Alois Schindler und Florian Braunreuther vor Ort.Beamte der Kemnather Polizeiinspektion nahmen den Unfall auf. Nach rund anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge wiesen einen Totalschaden auf, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.