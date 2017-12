Vermischtes Kemnath

11.12.2017

"Menschen im Advent" überschrieb der Katholische Frauenbund seine Adventsfeier im Pfarrheim und zeigte sich auch mehr als menschlich: Rund 2400 Euro konnte Rita Ponnath an verschiedene Einrichtungen übergeben.

Schirmherrin Edith Lippert erhielt für die Aktion "Lichtblicke" 300 Euro. Für die Mitterteicher "Tafel" bekamen Vorsitzende Nicole Fürst und "Tafel"-Leiterin Anni Riedl 300 Euro. Jutta Deiml durfte sich über eine Spende in Höhe von 300 Euro für den Kemnather Kinderschutzbund freuen. Stellvertretend für die Caritas-Betreuungsgruppe nahm Regina Frank 200 Euro entgegen.Pfarrvikar Dr. Joseph Meenpuzhackal kann bei seinem nächsten Besuch in seiner Heimat dem dort ansässigen Frauenbund 300 Euro übergeben. Gisela Pscherer wird die Spende in Höhe von 200 Euro an die Kemnather Kroatienhilfe weitergeben. Pater Otto Strauß in Bolivien, ein enger Freund des verstorbenen Ruhestandspfarrers Karl Götz, erhält eine Spende in Höhe von 300 Euro. Für die Ausstattung des Pfarrheims stellt der Frauenbund 500 Euro zur Verfügung.Bei der Adventsfeier wurde aber nicht nur gespendet, sondern sich mit Liedern und Gebeten auf die "staade Zeit" eingestimmt. Jonas Brosch (Akkordeon) und Christian Brosch (Gitarre) übernahmen die Begleitung der Lieder aus dem Gotteslob. Mit einem Auftritt zeigten Hilde Wolf, Agnes Emerig, Regina Frank und Anna Haberkorn zudem, wie sich Christen im Advent auf die Geburt Jesu vorbereiten sollten. Rita Ponnath freute sich, Gerda Totzauer und Rosemarie Kusche als Neuaufnahmen im Kemnather Frauenbund begrüßen zu können.