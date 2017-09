Vermischtes Kemnath

17.09.2017

"Das Thema Demenz ist mit Ängsten und Tabus besetzt, weil die Forschung bisher noch kein Heilmittel dagegen gefunden hat", meinte Elfriede Schwarzmeier beim Seniorentreff im Pfarrheim. Laut einer Statistik werde sich die Zahl der Erkrankten von derzeit rund 1,3 Millionen bis zum Jahr 2050 verdoppeln.

Die Pflegedienstleiterin und Demenzbeauftragte in der Steinwaldklinik in Erbendorf gab den zahlreichen Zuhörern Tipps für den Umgang mit Demenzkranken. Wichtig seien ein rechtzeitiger Arztbesuch mit einer fundierten Diagnose und die richtige Aufklärung über diese Krankheit. "Demenz ist nicht nur Vergesslichkeit", sondern auch Kontrollverlust, wusste die Rednerin. Das stelle oft ein großes Problem für die Gesellschaft und das Umfeld dar. Auffällige, ungewohnte Verhaltensweisen könnten Freunde und Bekannte so verärgern, dass sie sich zurückziehen und den Kranken künftig meiden.Die betroffene Familie sei gesellschaftlich oft isoliert. Für deren Mitglieder sei ein demenzkranker Angehöriger eine große Herausforderung. Fortschreitende Verwirrtheit, Depressivität, Gereiztheit, Aggressivität, Misstrauen und Panik seien oft schwer zu ertragen. Betroffene zeigten vielfach Wortfindungsstörungen und entwickelten ihre eigene Sprache. Immer mehr zögen sie sich in ein Leben in der Vergangenheit zurück. "Sich darauf einzulassen, ist für pflegende Angehörige oft nicht einfach", wusste die Referentin aus ihrer Erfahrung. Manchmal erkennen die Eltern ihre Kinder nicht mehr.Geduldiges Zuhören, Ablenken, nicht widersprechen, viel loben, in den Arm nehmen und gemeinsam lachen seien viel besser als dauernde Auseinandersetzungen. Eine Verständigung durch Gestik und Worte, die die Kranken nicht mehr verstehen können. Für verschiedene Problemsituationen wie Unruhe, Umherwandern, Weglaufen, Wahrnehmungsstörungen und mangelnde Körperpflege gab die Fachfrau Tipps und beantwortete Fragen. Gemeindereferent Jochen Gößl dankte ihre mit einem Präsent.