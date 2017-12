Vermischtes Kemnath

"Beim heutigen Konzertabend möchten wir unser Publikum mit märchenhafter Musik verzaubern", kündigt Elena Rodler an. Schon der majestätische Eröffnungsmarsch "Kaiserin Sissi" zu Ehren der legendären österreichischen Monarchin Elisabeth hat märchenhafte Züge. Allerdings fehlt das für jedes Märchen typische Happy End.

Solo für Trompeterin

Geburtstagsmarsch zum 60.

Nach dem Auftritt der Jugendblaskapelle (wir berichteten) führte Rodler als Moderatorin beim Jahresabschlusskonzert der Stadtkapelle durch das Programm und erleichterte damit den Zuhörern das Verständnis der dargebotenen Musikstücke.Der Konzertwalzer "Ein Abend am Meer" etwa bot durch seine ausgeprägte, wellenförmige Dynamik ein märchenhaft geheimnisvolles Klangbild, das in einem fulminanten Finale endete. Gekonnt meisterte Dirigent René-Pascal Bauer mit seinen Musikanten einige schwierige Stellen in der "Deifelspolka" ("Davelskà Polka) des tschechischen Komponisten Antonín Borovicka.Mit dem Sensationstitel "What A Wonderful World", einem verträumten Lied über die Schönheit der Welt und die kleinen Glücksmomente des alltäglichen Lebens, brachte die Stadtkapelle Gänsehaut-Feeling in die Mehrzweckhalle. Sehr berührend spielte Solotrompeterin Rita Kunz diese auf der ganzen Welt bekannte Melodie, die Louis Armstrong weltberühmt gemacht hat.Statt zarter Märchenklänge brachten die Musikanten bei "Eighties Flashback" Rock- und Popmusik der 1980-er Jahre zu Gehör. Dabei erklangen bekannte Hits wie "Time After Time" von Cindy Lauper, "You Give Love A Bad Name" von Jon Bon Jovi oder "Eye Of The Tiger" von Survivor. Bei unvergesslichen Melodien aus dem preisgekrönten Musical "Die Schöne und das Biest" erlebten die Zuhörer die märchenhafte Liebesgeschichte von Belle noch einmal mit.Verzaubern lassen konnten sie sich auch vom Hauptthema aus dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Bei dieser ergreifenden Filmmusik von Karel Svoboda erinnerten sich viele sicher an die herzergreifende Geschichte von Aschenbrödel und seiner bösen Stiefmutter.Mit "Weihnachtsmelodien von den Britischen Inseln" klang das zauberhafte Weihnachtskonzert der Stadtkapelle aus. Nach der Polka "Lust auf Mehr" als Zugabe gratulierten die Instrumentalisten Roland Wolf mit dem Geburtstagsmarsch zum 60. Wiegenfest.Beim Weihnachtslied "O du fröhliche" vereinigten sich Jugendblaskapelle und Stadtkapelle auf dem Podium zu einem mächtigen Klangkörper. Der auf der Einladung abgedruckte Text ermöglichte es jedem Konzertbesucher, die drei Strophen mitzusingen.