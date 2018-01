Vermischtes Kemnath

Jedes Jahr betrauern allein in der Bundesrepublik 20 000 Familien den Verlust eines Kindes - mit all seinen seelischen und körperlichen Folgen für die Angehörigen. Advent und Weihnachten sowie der Jahreswechsel bedeuten für viele, besonders wenn das Geschehen noch akut im Bewusstsein ist, eine große emotionale Herausforderung.

Weiden/Kemnath. Weltweit finden in dieser Zeit Gedenkgottesdienste für verstorbene Kinder statt. Der Einladung der Selbsthilfegruppe "Trauernde Eltern Weiden und Region" folgten diesmal wieder Angehörige von 60 verstorbenen Kindern aus der Region, die auch Bilder ihrer Liebsten mitbrachten.Mit den Klinikseelsorgern Sabine Dachauer und Helmut Brandl hatte Organisatorin Christine Wittmann zwei einfühlsame Seelsorger für den Gottesdienst gewonnen. Beide stellten das Gedenken unter das Motto: "Ich möchte, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt und mich inmitten meiner Trauer versteht". Im Mittelpunkt stand das Bild "Waldfriedhof" von Ursula Kobelt-Hill. Für die Künstlerin - sie hat zwei ihrer Kinder verloren - ist, sagte Sabine Dachauer in ihrer Predigt, der Weg zum Grab ein Erinnerungsweg, auf dem die schmerzhaften wie auch die guten Erinnerungen lebendig werden dürfen. Sie weiß um einen Platz ihrer Verstorbenen im Herzen, um einen Ort des Gedenkens am Friedhof und einen Platz ihrer Lieben bei Gott.Der Weg zu den Gräbern ist als Lebensweg gestaltet und bildet farblich die christliche Hoffnung auf die Gemeinschaft der Verstorbenen mit den noch lebenden Angehörigen ab. Mit Hilfe des Glaubens könne sich der Blick tröstlich weiten, merkte die Seelsorgerin an. So verspreche die Künstlerin: Trauer und Hoffnung, Tod und Leben kommen eines Tages wieder zusammen. Nach dem gemeinsamen Segen für die Trauernden galt der Dank der Schola der Pfarrei Herz Jesu unter Leitung von Peter Kosmus, die den Gottesdienst musikalisch umrahmte.Die Teilnehmer konnten die mit dem Namen ihres Kindes versehenen Kerzen und eine Bildkarte zum Predigttext mit nach Hause nehmen. Weltweit stellten betroffene Familien an diesem Abend ihre Kerzen ins Fenster, so dass ein Band der Solidarität und Hoffnung um den Globus ging.Nach dem Gottesdienst war der Gemeindesaal zum Austausch bei Kaffee und Kuchen voll besetzt. Die Selbsthilfegruppe setzt ihr Begleitangebot am 29. Januar im Sozialzentrum der Caritas Weiden fort.