Vermischtes Kemnath

20.12.2017

"Keine Sorge bei Wild aus deutschem Wald." Diese Botschaft verkündet Jäger Rainer Bayer aus Kulmain - selbst die afrikanische Schweinepest kann daran nichts ändern.

20 Euro pro Tier

Fleischqualität

Rezeptvorschlag Geschmorte Rehkeule für vier Personen : 1,5 Kilogramm entbeinte, küchenfertige Rehkeule, 40 Gramm Butterschmalz, 2 Zwiebeln, 2 Karotten, 2 Äpfel (Boskop), 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Lorbeerblatt, 350 Milliliter Gemüsebrühe, Pfeffer, Salz. Soße: 50 Milliliter Sahne, Bratenfond, 50 Milliliter Rotwein, 1 Esslöffel Preiselbeeren, Prise Cayennepfeffer oder Tabasco, Zitronensaft, Speisestärke.



Die Keule mit einer Küchenschnur binden und mit Salz und Pfeffer würzen. Wacholder, Pfefferkörner und Lorbeeren in einem Mörser zerreiben. Schmalz in einem Bräter erhitzen und das Fleisch Farbe nehmen lassen. Zwiebeln, Karotten und Äpfel in Würfel beim Fleisch mitbraten. Das Tomatenmark unterrühren, mit Rotwein ablöschen und mit der Brühe auffüllen. Den Bräter verschließen und 80 bis 90 Minuten bei 180 bis 200 Grad schmoren lassen.



Danach die Sauce pürieren, mit Sahne verfeinern, Preiselbeeren untermischen und mit Johannisbrotkernmehl binden. Die Sauce abschmecken und mit Preiselbeerlikör aromatisieren und kräftig abschmecken. Die Rehkeule in Scheiben schneiden mit der Sauce überziehen, anrichten, ausgarnieren und servieren. (hrö)

Zu Weihnachten gehört gutes Essen, und das darf gerne aus heimischen Wäldern und Fluren kommen, finden Rainer Bayer und Bruno Ponnath. "Die stressfreie Lebensweise unseres Wildes, die Bewegungsfreiheit und die Nahrung aus Kräutern und Gräsern lassen das Wildfleisch so unverwechselbar gut schmecken", meinen die beiden Jäger aus dem Kemnather Land. Daran ändert für den 42-jährigen Bayer auch die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest nichts. Diese Krankheit ist bereits einige Hundert Kilometer vor der deutsch-tschechischen Grenze bei einigen Wildschweinen nachgewiesen worden.Die Nachbarn leisten jedoch hervorragende und effektive Arbeit, sagt Bayer. Um die Gefahr einzudämmen hat die Bayerische Staatsregierung sogar eine Abschussprämie von 20 Euro pro Tier ausgelobt. Ob diese wirklich hilft, daran zweifelt mancher Jäger: Schon jetzt werde in den betroffenen Wäldern alles getan, um den Bestand zu reduzieren, erklärt Bayer dazu.An seiner Begeisterung für Wildfleisch kann die Schweinepest ohnehin nichts ändern: "Für den Menschen ist dieser Virus völlig ungefährlich, er kann nicht von Tieren auf Menschen übertragen werden", berichtet der Jäger, der sich beim BJV Wunsiedel auf die Jagdprüfung vorbereitet und diese 2006 erfolgreich abgelegt hat. Heute ist er Pächter des Jagdreviers Guttenberg.Bei der Jagdprüfung werde sehr viel Augenmerk auf die Beurteilung der Fleischqualität gelegt, und die Jäger werden gleichzeitig zur "kundigen Person" ausgebildet. "Nicht umsonst wird diese Ausbildung, als 'grünes Abitur' bezeichnet", informiert Bayer. Er sei so ausreichend geschult und ist berechtigt, Wild oder Wildfleisch in kleinen Mengen an Endverbraucher oder den Einzelhandel abzugeben. Als kleine Menge gilt dabei die Strecke eines Jagdtags.Durch die Ausbildung sollte ein Jäger auch erkennen können, wenn er ein krankes Tier erlegt hat, dieses kommt gar nicht erst in den Umlauf. "Jäger haben heute in der Regel vom Veterinäramt abgenommene Zerwirkräume für die Fleischbeschau und müssen sich an strenge hygienische Vorschriften halten." Wer Wert darauf legt, Wild aus der eigenen Region zu essen, der wendet sich am besten an Jäger oder Landwirt - dort erfährt man, wo es bestes regionales Rot-, Reh-, oder Schwarzwild gibt.