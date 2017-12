Vermischtes Kemnath

14.12.2017

Politisches Interesse bewiesen die beiden zehnten Klassen der Mittelschule bei ihrem Besuch im Bayerischen Landtag in München. Die Klassenlehrer Jürgen Bayer (M10 a) und Heidrun Schelzke-Deubzer (M10 b) hatten sie auf diese Lehrfahrt vorbereitet. Eingeladen hatte sie der Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol vom Bündnis 90/Die Grünen.

Zunächst stand aber die Erkundung der Münchner Innenstadt auf dem Programm. Nach einem gemeinsamen Essen in der Landtagskantine stellte der Regensburger Abgeordnete seine inhaltlichen Schwerpunkte Kommunales, Bauen, Wohnen und Sport vor. "Wie viel verdient ein Landtagsabgeordneter?" und "Welche privaten Interessen haben Sie?" waren zwei der Schülerfragen, die Mistol beantwortete. Ausführlich erläuterte er die parlamentarische Form der namentlichen Abstimmung. Nach dem Gespräch informierte sich die Gruppe mit einem Film über die Arbeitsweise des Landtags. Von der Besuchertribüne im Plenarsaal aus verfolgten die Schüler eine Sitzung über die Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in München. Die Diskussion war so heftig, dass Landtagspräsidentin Barbara Stamm die Abgeordneten einige Male zur Disziplin rufen musste.