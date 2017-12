Zum Abhängen ins Zelt

Vermischtes Kemnath

13.12.2017

13.12.2017

Unerwartete Spende für den Kinderhort: Maria Bothner vom Orga-Team des Herbst- und Winterbasars in der Mehrzweckhalle überreichte an Angelika Lober, Leiterin der Kindertagesstätte "Li-La-Löhle", eine Spende über 500 Euro für den Hort. Das Geld ist ein Teilerlös des Basars. Die Freude darüber war nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erzieherinnen groß. Die Kleinen hatten in einer "Kinderkonferenz" mit abgestimmt, wofür das Geld verwendet wird. Die Mehrheit war für ein "Hängezelt", das die Mädchen und Buben bereits in Dauerbeschlag nehmen. Bild: stg