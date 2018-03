Vermischtes Kemnath

11.03.2018

Lange hatte es nicht gedauert, bis sich auch "Frau Storch" in Kemnath blicken ließ. Am Mittwoch sichtete man "Meister Adebar" erstmals für dieses Jahr auf dem Kamin des ehemaligen Amtsgerichts, welches nun das "Zentrum Bayern für Familien und Soziales" beherbergt.

Am Donnerstagabend bei herrlichem Sonnenuntergang nach einem vorfrühlingshaften Tag sichtete man schließlich zwei Störche im Kemnather Horst. Bei der "gemeinsamen Suche nach Futter und Baumaterial für das Nest" bei anhaltendem Sprühregen konnten die beiden Weißstörche dann am Freitag auf einer Grünfläche in der "Eisersdorfer Au" entdeckt werden.Viel Zeit blieb "Herrn Storch" in diesem Jahr also nicht, um das Nest wieder aufzubereiten. Dies wird wohl nun eine gemeinsame Sache der beiden sein.