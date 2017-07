Wirtschaft Kemnath

Weder Konkurrenzveranstaltungen, noch schlechtes Wetter: Wenn Siemens ruft, gibt es keine Gegenargumente. Am Samstag strömten Tausende nach Kemnath, am Nachmittag zum Tag der offenen Tür im Healthineers-Werk, am Abend dann zum Tag der offenen Tür auf dem Parkplatz davor (wir berichteten). Mit den beiden Aktionen feierte die Siemens-Niederlassung 55 Jahre erfolgreiches wirtschaftliches Wirken in Kemnath.

Vor allem beim Tag der offenen Tür bot sich den Besuchern ein Blick in die Zukunft. Schließlich gilt das Werk als eines der modernsten im Bereich der Gesundheitstechnik. Am Abend folgte dann der gemütliche Teil beim Hot-Kem-Summer.