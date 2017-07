Wirtschaft Kemnath

26.07.2017

60

0 26.07.201760

Perfekt, wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, aber dabei nicht so schwitzen muss: Siemens Healthineers unterstützt seine Mitarbeiter gemeinsam mit dem Waldershofer Fahrradhersteller Cube. Mehrere Tage lang konnten sich Mitarbeiter E-Bikes für den Arbeitsweg, aber auch für längere Touren am Wochenende leihen - egal ob fürs gemütliche Spazieren- oder für das sportliche Querfeldeinfahren über Stock und Stein. Nur eine Bedingung galt für alle: keine Fahrt ohne Helm.

Die Weiterentwicklung der Akku- und Ladetechnologie macht inzwischen vieles möglich. So fuhr mancher Tester in den zwei bis drei Tagen bis zu 300 Kilometer. Gestartet wurde das Projekt als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. "Wir wollen unsere Mitarbeiter zum Sport im Alltag motivieren", erklärte Alfred Koch, der Standortleiter von Siemens Healthineers in Kemnath. E-Bikes bieten eine Möglichkeit, sogar den Arbeitsweg mit Sport zu verbinden.Je nach Kondition und Verfassung kann der Elektroantrieb auf die passende Unterstützung eingestellt werden. Auf diese Weise kann jeder seine Beanspruchung festlegen und die Sommersonne genießen. Fast 70 Mitarbeiter hatten sich an der Aktion beteiligt und waren begeistert.