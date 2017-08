Wirtschaft Kemnath

16.08.2017

5

0 16.08.2017

Welch Chancen in Vielfalt und Integration liegen, erfuhren die Siemens-Azubis während eines Aktionstags. Die Jugendarbeitnehmervertretung um Sabrina Krapf organisierte mit Unterstützung der Schwerbehindertenvertretung und der Betriebsleitung den Tag unter dem Motto: "RESPEKT! - Für Vielfalt, Toleranz und Menschlichkeit". Beteiligt waren dabei das Familienzentrum Mittendrin in Kemnath, das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk Speichersdorf, die Oase in Kemnath und weitere Gäste.

"Zielstellung ist, Respekt zu leben und zu erfahren. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit verschiedenen Akteuren unseren Auszubildenden einen Aktionstag anbieten können, in dem die Unterschiedlichkeit der Menschen als Vorteil und positive Vielfalt erlebt werden kann," eröffnete Personalleiterin Elisabeth Bayer die Workshops. Toleranz und Respekt sei Basis der Zusammenarbeit und Grundlage des Erfolgs.Das Mittendrin-Team stellte seine Arbeit zum Thema Inklusion vor. Welchen Herausforderungen Menschen mit Einschränkungen in der Arbeitswelt begegnen, machten die Mitarbeiter an Beispielen wie Kopfsteinpflaster für Rollstuhlfahrer oder fehlendes Treppengeländer bewusst. "Inklusion bedeutet Teilhabe an der Gesellschaft", so Mittendrin-Leiterin Jessika Wöhrl-Neuber. Jeder habe Einschränkungen, der respektvolle Umgang zeichne gutes Miteinander aus. Deborah Bregler schilderte persönliche Erfahrungen.In zwei Workshops erarbeiteten die Azubis mit jungen Flüchtlingen aus Speichersdorf und mit Menschen mit Behinderungen, wie respektvoller Umgang aussehen kann. In einer Olympiade am Nachmittag bewiesen gemischte Teams aus Azubis und Flüchtlingen Geschick und gestalteten Stühle. Dieses Inklusionsprojekt "Kemnather Kinderkunst" läuft schon viele Jahre erfolgreich.