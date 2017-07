Wirtschaft Kemnath

18.07.2017

Die lange Planungszeit hat sich gelohnt. Die Kemnather Realschüler gewinnen den MINT-Award. Nicht nur die Preise können sich sehen lassen.

Ein Großteil der Azubis bei Siemens in Kemnath stammt von unserer Realschule. Hermann Daubenmerkl

15 Schüler der Realschule können stolz auf sich sein. Sie gewannen den MINT-Award der Realschule und Siemens Healthineers. Die drei besten haben dem Neuen Tag ihre Projekte gezeigt. Der Ausdruck "MINT" steht als Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik Naturwissenschaft, Technik.Zunächst präsentierte der erstplatzierte Schüler Sven Nickl seine Infotheke. "Hier im Schulhaus waren viele alte Fotos an den Wänden. Wir wollten nicht, dass diese bei der Sanierung verloren gehen. Deshalb haben wir diese Infotheke entwickelt." Hierbei handelt es sich um eine Art digitales Archiv, auf dem neue und alte Bilder, Termine sowie alte Jahresberichte zu finden sind. Eltern und Schüler können sich am Gang vor dem Lehrerzimmer jederzeit informieren. Die Vorbereitungen waren langwierig. "Die Vorplanungen haben bereits im September begonnen. Die eigentliche Arbeitszeit war von Anfang Januar bis Mitte Mai", erklärt Nickl. Bei dem Modell erhielt der Neuntklässler Hilfe von Siemens-Spezialisten, die schon lange mit der Realschule zusammenarbeiten. "Erst das Gehäuse, dann die Technik und anschließend die Software." Wichtig sei hier vor allem die gute Zusammenarbeit gewesen.Der zweite Platz ging an Nils Horn und sein Chemie-Team. "Wir experimentieren sehr viel. Die Ergebnisse präsentieren wir Schülern am Tag der offenen Tür. Zuletzt haben wir Eis mit Flüssigstickstoff hergestellt", berichtet der Schüler der 9b stolz. Die "Bronzemedaille" ging an Johannes Pappenberger und sein Technikteam. "Wir sind zwischen vier und fünf Schüler und für die Veranstaltungstechnik zuständig, wie zum Beispiel auf unserem Sommerfest. Dabei kümmern wir uns um Licht und Musik." Stolz ist das Team auf die neue Anlage und die neuen Headsets, die die Realschule vor kurzem angeschafft hat."Das Ziel dieses Projekts ist es, die Attraktivität der naturwissenschaftlichen Fächer zu erhöhen und Schüler zu belohnen, die sich für sie interessieren", betont Fachbereichsleiter Hermann Daubenmerkl. Die Realschule ist eine von vielen Netzwerkschulen in "MINT21", eine Initiative an bayerischen Realschulen zur Förderung der Kompetenzen in Naturwissenschaften. Nebenbei laufen weitere Projekte mit Siemens, wie die MINT-Erlebnistage mit den achten Klassen sowie die Bereitstellung von Experimentierkästen für die sechsten Klassen. Der MINT-Preis soll jährlich vergeben werden. Ebenso haben, Schüler bei Siemens die Möglichkeit Praktika beziehungsweise eine Ausbildung zu machen. "Ein Großteil der Azubis bei Siemens in Kemnath stammt von unserer Realschule", bemerkt Daubenmerkl.Auch die Prämien für ihre Leistungen können sich sehen lassen. Neben Gutscheinen des Internethändlers Amazon organisierte Siemens einen Tagesausflug mitsamt Lunchpaketen ins Deutsche Museum in München. Außerdem bot die Firma einen Experimentier-Workshop mit dem Titel "Licht macht Musik" an. Alle erhielten dazu eine Powerbank, mit der sich zum Beispiel ein Handy unterwegs wieder laden lässt.