Politik Kirchendemenreuth

04.12.2017

Beim Wirtschaftsweg "Beim Hengst", gebaut vor über 30 Jahren und mit Sträuchern eingesäumt, gibt es Probleme. Biber haben das Gehölz gefällt und den Weg unter Wasser gesetzt. Solche und ähnliche Probleme kommen in der Bürgerversammlung in Döltsch zur Sprache.

Recht zahlreich kamen die Haberländer ins Gasthaus Riebel. Im Mittelpunkt standen die Informationen des Bürgermeisters Gerhard Kellner. Auch einige Bürger ergriffen das Wort. Dabei ging es meist um persönliche Belange, Anträge wurden nicht gestellt. Zuerst berichtete der Rathauschef von Veränderungen bei den Einwohnerzahlen. Derzeit sind 906 Bürger mit Haupt- und Nebenwohnsitz (Vorjahr 922) gemeldet. Es gab 26 Zuzüge (29) und 23 (24) Wegzüge. Kellner verwies zudem auf fünf Eheschließungen, acht Geburten und zehn Sterbefälle, darunter Altbürgermeister Hans Lukas sowie die ehemaligen Gemeinderäte Fritz Wittmann, Josef Fenzl und Johann Landgraf. Trotz eines gestiegenen Haushaltsvolumens und zahlreicher Investitionen reduzierte die Gemeinde die Schulden erneut. Aktuell sind es noch 181 000 Euro.Kellner erläuterte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie Investitionen. Unter anderen nannte er dabei das Feuerwehrgerätehaus mit 305 000 Euro (Förderung 93 000 Euro), die Kinderkrippe mit 444 000 Euro (256 000), den bisherigen Breitbandausbau mit 340 000 Euro (272 000) oder die Gemeindeverbindungsstraße Denkenreuth-Barbarahof mit 305 000 Euro (150 000). Stolz war Kellner, dass jeweils eine hohe Bezuschussung ausgenutzt werden konnte. Als Zukunftsmaßnahmen, die teilweise bereits laufen, nannte der Bürgermeister den weiteren Breitbandausbau, die Dorferneuerung Obersdorf, das neue Baugebiet Döltsch - Am Bühl sowie die Erneuerung der Kläranlage Döltsch/Kirchendemenreuth.Danach hatten die Bürger das Wort. Karl Hauer aus Obersdorf verwies zum einen darauf, dass beim Breitbandausbau Folgeschäden an einer Grundstückseinfahrt aufgetreten seien und zum anderen, dass im Gemeindegebiet das Jakobskreuzkraut auf dem Vormarsch sei. Die Ausführungen von Gottfried Maier aus Altenparkstein bezogen sich auf den Flurweg "bei Kriegshut". Dieser sei durch die Verlegung von Stromkabeln stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Baufirma habe die Strecke zwar hergerichtet, der Zustand sei aber mangelhaft. Auch beim Wirtschaftsweg "Beim Hengst", gebaut vor über 30 Jahren und mit Sträuchern eingesäumt, gibt es Probleme. Biber haben das Gehölz gefällt und den Weg unter Wasser gesetzt.Olaf Götzer aus Staudenhof hatte Fragen zum Anschluss von Einzelgehöften an das Breitband. Albert Busl aus Glasern berichtete, dass auf seinem Grundstück Strommasten entfernt wurden. Er wollte wissen, wann die Grundbucheintragung gelöscht wird. Thomas Hösl aus Steinreuth teilte mit, dass Lastwagen den Wirtschaftsweg Steinreuth-Lenkermühle beschädigt haben.