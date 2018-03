Politik Kirchendemenreuth

02.03.2018

Die Schulden der Gemeinde steigen. Doch dahinter steckt eine vielversprechende Investition.

"Die finanzielle Lage ist geordnet, und die stetige Aufgabenerfüllung ist nicht gefährdet", meinte Kämmerer Andreas Voigt bei der Vorstellung des Haushalts 2018 und des Finanz- und Investitionsplans bis 2021."Wir sind keine reiche Gemeinde, aber auch keine arme. Wir können unsere Aufgaben erfüllen, und bei uns lässt es sich wunderschön wohnen", ergänzte Bürgermeister Gerhard Kellner. Das Volumen des Haushaltsplans beträgt im Verwaltungsteil 1 515 141 Euro, im Vermögensteil sind es 2 146 590 Euro. Die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögensteil beträgt 39 261 Euro. Der Schuldenstand lag Ende 2017 bei rund 179 000 Euro. Wegen der Erschließung des neuen Baugebietes "Am Bühl" in Döltsch ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 650 777 Euro geplant. Der Schuldenstand der Kommune erhöht sich entsprechend. Aus den Rücklagen werden zudem 400 000 Euro entnommen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.Voigt nannte unter anderem folgende geplante Einnahmen im Verwaltungshaushalt: Betriebskostenförderung Kindergarten 87 000 Euro, Zuweisung Kfz-Steuer 59 000 Euro, Kanalgebühren 50 475 Euro, Konzessionsabgabe 28 000 Euro, Photovoltaikanlage 5500 Euro, Wasserverbrauchsgebühren 92 000 Euro, Mieten und Pachten 16 700 Euro, Grundsteuer A und B 71 000 Euro, Gewerbesteuer 51 000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 401 147 Euro, Umsatzsteuerbeteiligung 10 146 Euro, Schlüsselzuweisung 377 648 Euro und die Einkommensteuerersatzleistung 29 558 Euro.Bei den Ausgaben schlagen hauptsächlich f zu Buche: Kreisumlage 323 000 Euro, Umlage an Verwaltungsgemeinschaft 109 000 Euro, Zinsen 6600 Euro, Schulverbandsumlage 89 000 Euro, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 53 750 Euro, Personalausgaben 231 330 Euro, Straßenunterhalt 120 000 Euro, Bauhof 127 559 Euro, Straßenbeleuchtung 14 000 Euro, Fremdwasserbezug 55 000 Euro und die Gewerbesteuerumlage 10 000 Euro.Im Vermögenshaushalt sind folgende Investitionen geplant: Geländer Dorfweiher sowie barrierefreie Zugänge am Gemeindezentrum und am Friedhof 30 000 Euro, Brandschutz 57 000 (Förderung 20 000) Euro, Zuschuss Kirchensanierung 25 000 Euro, Spielplätze 1000 Euro, Baugebiet "Am Bühl" insgesamt 633 000 Euro, Straße Altenparkstein 150 000 Euro, Dorferneuerung Obersdorf 100 000 (Förderung 50 000) Euro, Abwasseranlage Kirchendemenreuth/Döltsch 380 000 (Verbesserungsbeiträge 120 000) Euro, Ausbau Breitbandversorgung 656 190 (Förderung 524 952) Euro sowie Photovoltaikanlage fürs Feuerwehrhaus 40 000 Photovoltaikanlage.Im Investitionsprogramm bis 2021 stehen Ausgaben für den Brandschutz, weitere Straßensanierungen, die Verbesserung des Kanalnetzes, die Unterstützung von Bauhof, Kirche und Kindergarten und der Wiederaufbau von Rücklagen.