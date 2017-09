Politik Kirchendemenreuth

26.09.2017

Baugrund muss nicht teuer sein. In Kirchendemenreuth kostet der Quadratmeter 67,90 Euro - voll erschlossen. Zudem lockt die Kommune mit einem Baukindergeld.

Der Gemeinderat legte am Montag Grundstückspreise und Erschließungskosten für das neue Baugebiet "Am Bühl" im Ortsteil Döltsch fest. Die Durchschnittsgröße der 23 Parzellen beträgt 766 Quadratmeter.Matthias Kneidl von der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt errechnete einen Grundstückskaufpreis von 33,82 Euro pro Quadratmeter. Erschließungs- und Herstellungsbeiträge summieren sich durchschnittlich auf 34,08 Euro. Somit beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis 67,90 Euro. Für ein über 700 Quadratmeter großes Areal fallen 50 000 Euro an.Die Haberlandgemeinde verkauft ihre Bauplätze ohne Bauzwang. Die Räte beschlossen zudem ein Baukindergeld von 3000 Euro pro Kind, wenn innerhalb von fünf Jahren gebaut wird.Die Kommune hat drei neue Salzsilos angeschafft. Das alte Silo wird daher nicht mehr benötigt. Die Räte beschlossen, es gegen Selbstabbau kostenlos abzugeben.Bürgermeister Gerhard Kellner gab eine Eilentscheidung bei der Vergabe des Bodenbelags, einschließlich Verlegung, für den Flur im Feuerwehrgerätehaus bekannt. Den Auftrag erhielt die Firma Troglauer aus Weiden zum Preis von 4442 Euro. Die Räte vergaben zugleich die Spinde für die Feuerwehrmänner an die Firma Kessler Schranksysteme aus Stuttgart zum Preis von 4999 Euro.Der Sportverein erhält einen 500-Euro-Zuschuss zur Anschaffung eines Rasenmähers. Während der Sommerpause waren die Bushaltestelle in Püllersreuth verlegt, 30-Kilometer-Schilder in Döltsch aufgestellt, ein Gießkannen-Aufhänger und ein Treppengeländer am Friedhof installiert worden.