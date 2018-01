Vermischtes Kirchendemenreuth

01.01.2018

Unglaubliches Glück hatte ein 19-jähriger aus Miltenberg, der am Neujahrsmorgen auf der A 93 Richtung Süden unterwegs war. Der junge Mann fuhr von einer Silvesterfete nach Hause. Zwischen den Anschlussstellen Windischeschenbach und Neustadt, auf Höhe von Kirchendemenreuth, geriet er gegen 7.35 Uhr mit seinem 3er BWM plötzlich rechts an die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde förmlich in die Höhe katapultiert, flog nach Angaben der Verkehrspolizei gut 30 Meter weit, krachte dann mit Wucht auf die Böschung, überschlug sich dort ein paar Mal und blieb vollkommen demoliert liegen. Der Fahrer kam wie durch ein Wunder mit nur leichten Verletzungen davon. Ein Sanka brachte ihn vorsorglich ins Klinikum Weiden. Der junge Mann war nach Auskunft der Polizei nicht alkoholisiert, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von 2000 Euro.