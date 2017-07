Vermischtes Kirchendemenreuth

20.07.2017

Vor 40 Jahren, am 22. November 1977, schlossen sich sportbegeisterte Menschen zusammen, um den TSV Kirchendemenreuth zu gründen. An zwei Tagen feierte der Verein nun das Gründungsjubiläum.

Zünftig ging es bei einem bayerischen Abend zu. Bei Brotzeiten, Bier und Musik von Alleinunterhalter Klaus Rabenstein verbrachten die Gäste einen geselligen Abend. Der Auftritt der "Schwarzenbacher Schenkelzinterer" war ein besonderer Höhepunkt.Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, den Pfarrer Franz Winkelmann zelebrierte. Anschließend zogen die Vereine der Gemeinde unter Begleitung der Reuther Blaskapelle zum Festplatz am Bauhof. Dort schloss sich ein Frühschoppen mit Weißwurstessen an. Vorsitzender Martin Kandler hieß die Gäste willkommen und erinnerten an das Geschehen der vergangenen vier Jahrzehnte. Etliche Gründungsmitglieder waren bei der Feier anwesend. Der Verein hatte bis jetzt acht Vorsitzende. Die Sparten Damenturnen und Fußball bestehen von Beginn an. Zweiter Bürgermeister Richard Neumann hob die Bedeutung des Sportvereins für die Gemeinde hervor. "Seit Kirchendemenreuth eine erfolgreiche erste Fußball-Mannschaft hat, ist der Name der Gemeinde in aller Munde", lobte er.Nachmittags traten die Fußball-Jugendmannschaften des TSV gegeneinander an. Anschließend spielte die erste Mannschaft gegen eine große Fanauswahl. Sogar der allererste Torwart des Vereins, Adalbert Hartmannsgruber, war aus Südbayern angereist und stellte sich spontan ins Tor. Die Kinder konnten sich fantasievolle Gesichter schminken lassen und selbst Bilder malen. Bei Kaffee und Kuchen, den die fleißigen Mitglieder des Damenturnens spendierten, saßen die Besucher anschließend zusammen.Am November wird der TSV Kirchendemenreuth noch einen Ehrenabend für die Gründungsmitglieder veranstalten.