Vermischtes Kirchendemenreuth

07.08.2017

Dirndl sorgen beim Döltscher Bürgerfest für besondere Aufmerksamkeit. 23 junge Damen zeigen den Gästen, was Evi Enslein für sie geschneidert hat.

Döltsch. Beim Start um 15 Uhr hatte die Dorfgemeinschaft Döltsch Aktionen für den Nachwuchs sowie Kaffee und Kuchen vorbereitet. Die Dirndl-Modenschau als Höhepunkt der zweitägigen Feier folgte am frühen Abend.Die aus Kirchendemenreuth stammende Enslein betreibt in München im Glockenbachviertel ein eigens Atelier. Mit ihrem Team hat sie in drei Monaten für die Haberländerinnen - die jüngste war drei erst drei Jahre - hat Dirndl genäht. Dreimal ging es für die jungen Damen zur Anprobe. Insgesamt wurden 65 Meter Stoffe aus Baumwolle, Wolle, Seide und Stickerei für das Übergewand und 44 Meter für die Unterröcke verarbeitet. Das Material kam aus England, Italien und Deutschland.Die 23 Mädchen präsentierten ihre Festkleidung bei einem Rundgang durchs Festzelt und über den Dorfplatz. Von den Zuschauern erhielten sie viel Beifall. Alina Steiner, Marie Therese und Laura Lukas zogen sich flugs um und kamen in Begleitung der Schneiderin im kleinen Schwarzen zu den Besuchern zurück.Auch wenn ihr München ans Herz gewachsen ist, zieht es Enslein wieder zurück in die Heimat. Im ehemaligen Postraum im Elternhaus in Kirchendemenreuth hat sie sich eine kleine Dorfschneiderei eingerichtet. Dort flickt sie auch gerne mal eine zerrissene Hose.Andreas Hösl von der Dorfgemeinschaft war froh, dass die Modenschau gerade noch rechtzeitig über die Bühne gegangen war. Als die Frauen beim Umziehen waren, schüttete es kurzzeitig wie aus Kübeln. Das Wetter konnte aber dem weiteren Festverlauf nichts anhaben. Bei gutem Essen und geselligem Beisammensein ging der Gesprächsstoff auch dank der Haute-Couture-Präsentation nicht aus.Am Sonntag folgte die Fortsetzung mit dem Frühschoppen. Auch dazu kamen wieder zahlreiche Besucher.