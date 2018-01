Vermischtes Kirchendemenreuth

15.01.2018

40

0 15.01.201840

Dort lernte die ausgebildete Hauswirtschafterin ihren Mann Josef kennen, wenn er dort regelmäßig seine Verwandten besuchte. Die standesamtliche Hochzeit war am 28. April 1963 in der Amtsstube des damaligen Bürgermeisters Xaver Mois in Kirchendemenreuth. Zwei Tage später erhielten sie in der Pfarrkirche in Luhe durch Pfarrer Josef Sauer den kirchlichen Segen. Die Kinder Richard , Karl und Gertraud schenkten ihren Eltern mittlerweile fünf Enkel. Einen schweren Einschnitt bildete der 9. Februar 2001, als Josef starb.Die Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit. Der Glaube und die Liebe zur Musik schenken ihr Ausgeglichenheit. Aber auch Sport ist eine Leidenschaft von Lukas. Seit 1975 ist sie beim Frauenturnen des TSV Kirchendemenreuth aktiv. 1979 bescherte ihr das zusammen mit dem Verein einen Auftritt in Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk. Bei der Katholischen Landvolkbewegung ist sie immer noch als Beisitzerin aktiv. Sie besucht die meisten Gottesdienste in ihrer Heimatkirche und geht regelmäßig in die Veranstaltungen des Franziskuskreises im Kloster St. Felix in Neustadt.Ein weiteres Hobby sind Pilgerfahrten und andere Reisen. Sie war in Lourdes, Fatima, Krakau oder Israel. "Reisen tue ich gerne und so lange es mir möglich ist." Unter den Gratulanten war auch Bürgermeister Gerhard Kellner , Benjamin Kasseckert für die Pfarrei und Pater Stanislaus Strojecki vom Kloster St. Felix.