Kirchendemenreuth

09.08.2017

09.08.2017

Hausner erlernte die Landwirtschaft von der Pike auf und übernahm den elterlichen Hof 1956. Im gleichen Jahr heiratete er seine Frau Elisabeth , eine geborene Kreiner. Tochter Margit kam 1957 zur Welt. Sie schenkte ihren Eltern drei Enkel, von denen Ralf mit Ehefrau Manuela vor 11 Jahren den Hof von den Großeltern übernahm. Mittlerweile gehören außerdem noch vier Urenkel zur Familie.Der Jubilar wirkte von 1972 bis 1984 im Gemeinderat von Kirchendemenreuth. "Ich erfreue mich schon seit dem Mutterleib an gutem Essen", sagte er zu seiner Leidenschaft. Am Jubeltag konnte sich die große Gratulantenschar davon überzeugen und so manche Leckerei mit ihm genießen. Bürgermeister Gerhard Kellner überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde.