Vermischtes Kirchendemenreuth

18.01.2018

Die Haberländer Feuerwehr zieht in der Jahreshauptversammlung Bilanz. Kommandant Robert Maier berichtete über 14 Einsätze und Vorsitzender Andreas Wittmann verweist auf etliche Aktivitäten des Feuerwehrvereins. Ein Höhepunkt ist der Umzug ins neue Feuerwehrhaus und die geplante Einweihungsfeier.

"Unsere aktive Feuerwehr zählt derzeit 54 Feuerwehrmänner, vier Feuerwehrdamen und sechs Jugendliche", erklärte Maier in seinem Jahresbericht. "Wir haben 19 gut ausgebildete Atemschutzgeräteträger, einen Zugführer, sieben Gruppenführer, drei Gerätewarte, elf Maschinisten und 21 mit Funklehrgang." Zu den Einsätzen gehörten unter anderem zwei Waldbrände, das Feuer in einer Gartenhütte sowie etliche technische Hilfeleistungen. Viermal mussten umgestürzte Bäume von der Fahrbahn entfernt werden und viermal wurden die Floriansjünger zu Verkehrsunfällen gerufen.Hinzu kamen noch Verkehrsabsicherungen, Sicherheitswachen sowie die Beseitigung einer Ölspur. Des Weiteren besuchten die Feuerwehrleute den Kindergarten und vermittelten alles rund um den Brandschutz. Zudem beteiligten sie sich am Kinderferienprogramm sowie am Volkstrauertag bei der Ehrenwache.Maier lobte die gute Ausbildung, das Engagement und die Einsatzbereitschaft seines Teams. Der Kommandant verwies zudem auf 15 Übungen, diverse Lehrgänge, Leistungsprüfungen und Vieles mehr. Im Ausblick nannte er zwei geplante Brandeinsatzübungen, Restarbeiten im Feuerwehrhaus und ein neues Feuerwehrauto.246 Mitglieder zählt der Feuerwehrverein, berichtete Vorsitzender Wittmann. Er erinnerte an eine Werksbesichtigung, die Beteiligung an der Einweihung der Kinderkrippe und den Umzug ins neue Feuerwehrhaus. Dem bisherigen Schriftführer Markus Pöllath, der sein Amt aufgab, dankte der Vorsitzende mit einem Brotzeitkörbchen. Nachfolger ist Martin Schindler.Wittmann informierte schließlich noch über den Neubau des Gerätehauses. "Das war ein Schwerpunkt der Arbeit der Floriansjünger im vergangenen Jahr." Das dreitägige Einweihungsfest ist vom 8. bis zum 10. Juni angesetzt. Der genaue Ablauf ist noch in Planung.Bürgermeister Dr. Gerhard Kellner und Kreisbrandmeister Thomas Weidner lobten den ausgezeichneten Ausbildungsstand. Außerdem hoben sie die gute Einsatzbereitschaft und Kameradschaft der Wehr hervor.