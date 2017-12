Vermischtes Kirchendemenreuth

04.12.2017

Auf schnee- und eisglatten Straßen haben sich am Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag bayernweit Hunderte Unfälle zugetragen. In der Oberpfalz krachte es mehr als 50 Mal. Ein junger Traktorfahrer aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab erlitt schwere Verletzungen, als er mit seinem Traktor eine Böschung hinab stürzte. Ansonsten blieb es zumeist bei Blechschäden.

Vier Verletzte auf der A93

Zwei Todesopfer in Franken

Ab etwa 15.30 Uhr kam es in der Oberpfalz auf schneeglatten Fahrbahnen zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen. In einer ersten Bilanz berichtet die Polizei von 14 Unfällen im Landkreis Amberg-Sulzbach, einem Verkehrsunfall in Cham, elf Unfällen im Landkreis Neumarkt, neun in Regensburg, elf im Landkreis Schwandorf und zwei im Landkreis Tirschenreuth. Menschen wurden dabei nicht verletzt.Im Landkreis Neustadt/Waldnaab krachte es fünf Mal. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein junger Traktorfahrer wurde schwer verletzt. Die Witterungsverhältnisse waren dem 16-jährigen Landwirt aus dem Raum Kirchendemenreuth zum Verhängnis geworden. Er war mit einem Traktor auf Privatgrund unterwegs gewesen. An einem leichten Abhang kam die Maschine aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen. Der junge Mann versuchte noch, den Traktor mit Lenkbewegungen abzufangen, was ihm jedoch nicht gelang.Das Fahrzeug stürzte in einer angrenzenden Wiese auf die Seite. Der Mann wurde eingeklemmt. Er musste durch Feuerwehrleute der Wehren Wurz und Kirchendemenreuth befreit werden. Der 16-Jährige zog sich mehrere schwere Brüche zu und wurde vom BRK ins Klinikum Weiden gebracht. "In Anbetracht dessen, was hier noch hätte passieren können, kann man von Glück im Unglück sprechen", erzählt Polizeihauptmeister Mario Schieder.Auf der A93 zwischen der Anschlussstelle Pentling und der Rastanlage in Richtung München kam am Sonntagabend ein Fahrzeug durch den starken Schneefall ins Rutschen und prallte in die Leitplanke. Ein anderer Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte in die Unfallstelle. Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden in Regensburger Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte sperrten die rechte Fahrbahnseite sowie den Standstreifen. Rund eine Stunde harrten sie im Schneegestöber aus, bis die Autobahn von einem Bergeunternehmen wieder voll befahrbar gemacht worden war. Laut ersten Schätzungen der Polizei beziffert sich der Schaden auf einen geringen fünfstelligen Bereich.Wie die Polizei mitteilte, gab es in Ober- und Mittelfranken mehr als 400 Unfälle. In Unterfranken kam es zu mehr als 130 Unfällen. Zumeist blieb es bei Blechschäden. Jedoch gab es in Franken auch zwei Todesopfer zu beklagen. Auf der Bundesstraße 289 im Landkreis Kulmbach starb eine 18-Jährige nach dem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Wagen auf der Gegenfahrbahn. In Nürnberg starb ein 23-jähriger Beifahrer bei einer Kollision zweier Autos auf schneebedeckter Straße.Aus Oberbayern wurden etwa 100 Unfälle gemeldet, aus Niederbayern rund 50.