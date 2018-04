Vermischtes Kirchendemenreuth

09.04.2018

Zu einem Motorradunfall kam es am Sonntag gegen 14.05 Uhr auf der B22 bei Kirchendemenreuth. Ein 71-jähriger Motorradfahrer verletzte sich leicht.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Kirchendemenreuth fuhr mit seinem Toyota auf der B22 von Weiden kommend in Richtung Erbendorf. Auf Höhe von Kirchendemenreuth wollte er in eine Stichstraße nach links abbiegen. Dieses Vorhaben erkannte ein in dieselbe Richtung fahrender 71-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Bayreuth zu spät.Trotz eines Bremsmanövers konnte er einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Er verletzte sich beim Sturz leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kirchendemenreuth kümmerte sich um den Verkehr sowie um die Säuberung der Fahrbahn. Es entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.