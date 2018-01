Freizeit Kirchenthumbach

Eingangsbereich pflastern, Vorplatz sanieren, Brandschutz verbessern: In Heinersreuth haben Feuerwehrverein und aktive Wehr viel vor. Beide gehen die Aufgaben unter neuer Führung an.

Markus Helldörfer führt Aktive, Matthias Friedl den Verein Bei den Neuwahlen waren einige personelle Veränderungen im Vorstand zu erwarten: Kassier Hans Ziegler stellte sich nach 33 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl. Ebenso kandidierten Kommandant Andreas Helldörfer, Vorsitzender Josef Schleicher nicht mehr. Auch Schriftführer Reinhard Schmidt zog sich nach 17 Jahren zurück.



Zu ihrem neuen Kommandanten bestimmten die Brandschützer Markus Helldörfer, ihm assistiert Stefan Schleicher als Adjutant. Als Gerätewart fungiert künftig Martin Stopfer, Rudi Stopfer ist neuer Jugendwart. An die Spitze des Vereins wählten die Mitglieder Matthias Friedl, sein Vorgänger Josef Schleicher wird ihn als Stellvertreter unterstützen. Neu besetzt mit Florian Ziegler wurde auch das Amt des Kassiers. Karin Schmidt erledigt die Aufgaben des Schriftführers, und als Beisitzer gehören Andreas Helldörfer, Hans Ziegler und Alexander Friedl dem Vorstand an. Die Kassenprüfung bleibt in den bewährten Händen von Alfons Stopfer und Alfred Grünthaner.



Andreas Helldörfer berichtete zum Abschied von besonderen Ereignissen in seiner sechsjährigen Dienstzeit als Adjutant und den zwölf Jahren als Kommandant. So fuhr die Wehr beim Brand eines Bienenhauses in Lenkenreuth am Vorabend der Fahrzeugweihe mit dem geschmückten Auto zum Einsatz. Folge war, dass nachts das komplette Fahrzeug nochmals gereinigt werden musste. Als besonders nützlich erwies sich die Feuerwehr beim Brand der Besold-Scheune: Dank des raschen Eingreifens wurde das Übergreifen der Flammen auf das Nachbaranwesen verhindert.



Helldörfer erinnerte zudem an zwei Unfälle, bei denen Tote bzw Verletzte zu beklagen waren, sowie die Anschaffung vieler Geräte und Schutzkleidung sowie des Feuerwehrautos. Nicht zuletzt sprach er den Absturz eines amerikanischen Kampfflugzeugs an. (exb)

Heinersreuth. Vorsitzender Josef Schleicher listete in der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus in seinem letzten Bericht umfangreiche Vereinsaktivitäten auf: wie den Besuch von Faschingsveranstaltungen in Thurndorf und Engelmannsreuth, die Beteiligung einzelner Mitglieder an Preisschafkopf-Veranstaltungen der Nachbarvereine, den Besuch von Feuerwehrfesten, zum Beispiel in Tremmersdorf, und die Mitwirkung an der Flur- und Fronleichnamsprozession.Alljährlich übernehmen die Floriansjünger zudem die Bewirtung beim Patronatsfest der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Und zum 15. Mal wurde das "Hascharader Oktoberfest" veranstaltet, das sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Ereignis in der Marktgemeinde Kirchenthumbach entwickelt hat. Der Feuerwehrverein beabsichtigt in diesem Jahr die Pflasterung des Eingangsbereiches bei der Lagerhalle am Ortsrand. Zusätzlich steht bei der aktiven Wehr die Sanierung des Vorplatzes am Gerätehaus auf dem Programm. Dazu werde man sich mit der Gemeinde in Verbindung setzen, kündigte Schleicher an.Der scheidende Kommandant Andreas Helldörfer berichtete wie im Vorjahr von acht Einsätzen, unter anderem bei Unfällen, Verkehrsabsicherungen bei Wallfahrten und umgestürzten Bäumen. Die Brandschützer nahmen auch an einer Übung in der fränkischen Nachbarschaft teil. Für 15 Jahre Dienstzeit wurden Florian Ziegler, Stefan Schleicher und Gerhard Schmidt geehrt. Gerhard Weiß hat bereits 35 Jahre hinter sich.Die Beteiligung der Aktiven an de monatlichen Übungen sei nicht ganz zufriedenstellend, bemängelte Helldörfer, und sollte wieder besser werden. Aktuell bestehe die Wehr aus 22 Aktiven und einem Jugendlichen. Geplant sei eine Kinderfeuerwehr, mit der gezielt die Sechs- bis Zwölfjährigen angesprochen werden sollen. Der Feuerschutz in Lenkenreuth müsse verbessert werden, da dort der Dorfweiher im Sommer einen zu geringen Wasserstand habe, erklärte der Kommandant. Dafür soll der Hochbehälter der früheren Wasserversorgung herangezogen werden. Helldörfers Dank galt Bürgermeister und Gemeinderat sowie den Feuerwehrführungskräften für die gute Zusammenarbeit in seiner Amtszeit.Der Kassenbericht spiegelte die umfangreichen Aktivitäten wider, dennoch wurde ein leichter Überschuss verzeichnet. Zweiter Bürgermeister Josef Schreglmann freute sich über das vielseitige Engagement und erwähnte besonders lobend die Beteiligung am Bürgerfest in Kirchenthumbach, die nicht selbstverständlich sei. Auch sagte er die Unterstützung bei den geplanten Bauvorhaben zu. Kreisbrandinspektor Wolfgang Schwarz sowie die Marktgemeinderäte Manfred Schaller, Rudi Stopfer und Georg Adelhard wohnten ebenfalls der Versammlung bei.