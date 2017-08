"Dumbacher Kirwa" große gefeiert

Freizeit Kirchenthumbach

Das Patrozinium der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt war schon immer der Grund, am Sonntag danach auch weltlich die "Kirwa" zu feiern. Vom Samstag bis Montag herrschte früher in den Gasthäusern Ausnahmezustand, am Sonntag stand der Kirchweih-Jahrmarkt auf dem Programm.

Der "Billige Jakob"

Samstag kein Kirchweihtanz

Bekannte Geschäftsgebaren Da es früher (wie auch heute wieder) auf dem flachen Land nur sehr wenige Geschäfte gab, dienten Kirchweihen nicht nur Verwandten-Besuchen und gutem Essen. Die "Dörfler" nutzten die "Kirwa"-Märkte auch, um Einkäufe zu tätigen, für die man sonst eigentlich in die Stadt fahren musste.



"Handeln" wurde dabei für einige der Bauern fast zum Sport. Das war Geschäftsleuten, die auf den Jahrmärkten ihre Waren feil hielten, bekannt. Nachdem in Kirchenthumbach die Stände von Michael Paulus und dem Bayreuther Schuhhaus "Popp" nebeneinander lagen und die beiden sich sehr gut verstanden, tauschten sie natürlich auch "Geschäfts-Geheimnisse" aus.



Darunter auch über das Geschäftsgebaren eventueller Käufer. Viele Thurndorfer, Zirkendorfer und Sassenreuther, "Bibricher" sowie Schlammersdorfer kauften sowohl bei Popp als auch bei Michl Paulus. Manche waren dafür bekannt, dass sie gerne "handeln" wollten. Wenn einer von ihnen Interesse an einem Einkauf zeigte, wurde der Preis um eine Mark höher angesetzt. Die Herren freuten sich dann, wenn sie ein "Fuffzgerl" herunterhandeln konnten und auch der Verkäufer war zufrieden. (gpa)

Eingeläutet im wahrsten Sinne des Worte wurde das Patrozinium der Kirche immer mit einem festlichen Gottesdienst. Wochenlang hat dafür der Kirchenchor lateinische Messgesänge eingeübt. Traditionell wurden bei allen Gottesdiensten abschließend auch die Kräuterbuschen gesegnet. Erst am Sonntag danach begann nach der Gottesdienstfeier endlich auch die weltliche Kirchweihfeier.Wenn Siegmund Schiener und Hans Leipold am Kirchweihsamstag auf dem Marktplatz die Kirwastände montierten und der Platz vor dem Gasthof "Thumbeck" frei blieb, wusste man, dass dort am Sonntag wieder der "Billige Jakob" gastiert. Stundenlang hätte man ihm zuhören können.Obwohl oder gerade weil er auch derbe Sprüche auf Lager hatte, machte er immer gute Geschäfte. Ganz egal, ob er "Brühpech für die Schwarzschlachtung", Bäuerinnen Hosenträger ("Dass Deinem Alten d' Hos'n net obi rutscht") oder Maus- fallen anbot oder Bauern Peitschen- riemen ("wenn's net spurt, a' für d' Bäuerin verwendbar"): Lacher hatte er immer auf seiner Seite.In zwei Reihen standen die jeweils drei Meter langen Verkaufsstände, oben quer befand sich der sechs Meter-Stand von Michael Paulus. Vom einzigen Kirchenthumbacher Händler wurden Textilien verkauft. Mützen, Hemden, Krawatten und Arbeitskleidung waren eine gute Ergänzung zum Stand nebenan. Dort gab es "Schuhe vom Popp aus Bayreuth."Obwohl es zwei Reihen Stände gegeben hat, war noch Platz zum "Flanieren" und ungezwungenem Feilschen. Unwiderstehlich waren die Düfte am Stand mit Gewürzen. Kokosmakronen oder gebrannte Mandeln wurden oft Mitbringsel, wenn der Frühschoppen etwas länger wurde. Absoluter Renner unter den Süßigkeiten für Kinder waren der "Bärndreck" (Lakritze), "Negerküsse" und "Pfefferminzkugeln".Einige Jahre konnten auf der Kirwa an einem Stand auch Spielwaren bewundert werden und oft flossen bei Kindern Tränen, wenn sie nicht bekamen, was sie wollten. Meistens wurde die Kirwa auch ein Familientreff, die Verwandtschaft wurde zum Mittagessen eingeladen und am Nachmittag servierte die Frau des Hauses zum Kaffee selbst gebackene Kücheln.Für die Kirchweih hatten die "Burglichtspiele" von Sepp Eisend stets ein Sonderprogramm. Samstags gab es nach dem üblichen Wildwestfilm eine Nachtvorstellung - "Nicht Jugendfrei" stand auf dem Plakat. Am Sonntagnachmittag wurde ein Kinderfilm gezeigt und am Abend außer dem üblichen Programm in einer Spätvorstellung nochmals ein Cowboyfilm. In den Jahren mit vielen Berliner Urlaubern war der "Berggasthof" von Gustl und Lydia Seigner nach Kinobesuchen noch Treffpunkt für jüngere Gäste, die damals moderne Tänze liebten.Unvergessen sind die Kirwatänze mit der "Edelweißkapelle", die im "Thumbeck-Saal" oder im "Josefshaus" stattfanden. Da Pfarrer Bollmann verhindern wollte, dass die Jugendlichen am Sonntag nicht in die Messe kommen, gab es lange Zeit an Samstagen keinen Tanz. Traditionell beendete am Montag die Geschäftswelt die "Kirchweihherrlichkeit". Die Geschäfte hatten geschlossen, in allen Gasthöfen herrschte nochmals Hochbetrieb.