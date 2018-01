Feuerwehr hat Retter in Doppelfunktion in ihren Reihen - Ein rettungssanitäter, drei weitere in ...

Freizeit Kirchenthumbach

16.01.2018

26

0 16.01.201826

Über mangelnde Arbeit braucht sich die Feuerwehr nicht zu beklagen: 2017 wird die Mannschaft um Kommandant Torsten Goß und seinen Stellvertreter Fabian Leipold zu 64 Einsätzen gerufen: 2 Bränden, 1 Sicherheitswache und 61 technische Hilfeleistungen.

Anerkennung der Gemeinnützigkeit: Wehr stellt Antrag Bei der Feuerwehr ist alles in Butter. In der Jahreshauptversammlung erstattete Vorsitzender Wolfgang Böhm einen unspektakulären, aber dennoch umfangreichen Tätigkeitsbericht. Vorausgegangen war ein Gottesdienst, den Pfarrer Helmut Süß zelebrierte und den die Blaskapelle musikalisch gestaltete.



Laut Böhm gehören dem Feuerwehrverein derzeit 314 Mitglieder an, davon sind 64 im aktiven Dienst. Am 3. August 2017 ist Hans Leipold verstorben, der seit 1943 in den Reihen der Wehr war und viele Ämter übernommen hatte. 2005 war er zum Ehrenmitglied ernannt worden. Insgesamt sind im Berichtszeitraum zehn Kameraden verstorben.



Erst kürzlich habe sich der Vorstand ausführlich mit dem Thema "Gemeinnützigkeit" befasst, informierte der Vorsitzende. Laut Satzung ist der Zweck des Vereins bereits als unmittelbar gemeinnützig im Sinn der Abgabenordung erfasst. Auf Anregung von Christian Lindner hat das Gremium beschlossen, einen Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Weiden zu stellen. Im vergangenen Jahr war der Feuerwehrverein an 15 Veranstaltungen beteiligt: vom IVV-Wandertag über den Florianstag in Sassenreuth bis hin zu Bürgerfest und Benefizlauf. Beim Kameradschaftsabend im Sportheim wurden Johann Hammer und Edgar Goß zu Ehrenmitgliedern ernannt.



Mit Blick auf 2018 kündigte Wolfgang Böhm einige Veranstaltungen an: den Florianstag in Kirchenthumbach, die Vatertagsfeier in Sassenreuth und das Gartenfest. Von einer guten und für die Mitglieder zufriedenstellenden Finanzlage berichtete Stefan Renner. (ü)

Viel zu berichten hatte Kommandant Torsten Goß in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Für die 44 Aktiven, darunter 11 Jugendliche und 19 Atemschutzträger, seien 14 Übungen je Gruppe abgehalten worden. Brandschutzerzieher Karl Walberer habe im Sachkundeunterricht der dritten Klasse die Brandschutzerziehung übernommen.Daniel Strauß (Gruppenführer), Fabian Leipold (Leiter einer Feuerwehr) und Marco Fraunholz (Gerätewart) haben an den Bayerischen Feuerwehrschulen Lehrgangsplätze belegt. Daniel Albersdorfer, Matthias Kroher, Johannes Schreglmann und Christian Weiß haben an einem Sanitätslehrgang in Eschenbach teilgenommen. Die Wehr verfüge damit jetzt über 15 ausgebildete Sanitäter und 1 Rettungssanitäter, hob der Kommandant hervor. Drei Kameraden befänden sich zudem in der Ausbildung zum Rettungssanitäter.Zwei Gruppen haben sich der Leistungsprüfung "Wasser" gestellt. An einem Wissenstest des Kreisbrandmeisterbezirks 4/3 haben 80 Jugendliche, darunter 6 aus Kirchenthumbach, mit Erfolg teilgenommen. Goß informierte ferner über die Teilnahme an 27 Veranstaltungen, darunter 2 Kommandantenversammlungen.Mit den 4 Einsatzfahrzeugen seien 2017 exakt 6247 Kilometer zurückgelegt worden, teilte er mit. Dies seien 921 Kilometer weniger als im Vorjahr. Dank zollte der Kommandant den "Donnerstag-Aktiven" und Gerätewart Marco Fraunholz mit seinen Helfern sowie Manfred Kroher und Albert Friedl für die Prüfung der Elektro- und Hochdruckgeräte.Sehr aktiv sei auch die Jugendfeuerwehr gewesen. Als Neuer wurde Carsten Schreglmann begrüßt. Goß nahm nicht zuletzt eine Beförderung - Daniel Strauß ist ab sofort Löschmeister - und Ehrungen vor. Für 40 Dienstjahre zeichnete er Manfred Kroher aus, für ein Vierteljahrhundert Markus Lindner und für 10 Jahre Lena Schreglmann, Felicitas Leipold, Eva Bösl und Nico Störzbach.Seine Visitenkarte gab der neue Kreisbrandmeister Reiner Kopp aus Neustadt am Kulm bei den Brandschützern ab. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit und hoffte auf eine gute Zusammenarbeit. Gruß- und Dankesworte sprachen auch Bürgermeister Jürgen Kürzinger und Ehrenkreisbrandinspektor Josef Schuller. Beide stellten die hohe Leistungsbereitschaft der Wehr heraus.