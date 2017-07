Freizeit Kirchenthumbach

Sie schwärmten nicht nur vom tollen Ambiente in der Natur, sondern auch vom Können der Instrumentalisten: Die Musikfreunde, die zum Konzert unter weiß-blauem Himmel in das "Frauenbild" gekommen waren, waren restlos begeistert.

Der Versuch, im "Frauenbild", einem wunderschönen, 300 Jahre alten Park am Ortseingang, ein Open-Air-Konzert abzuhalten, ist nicht gescheitert - vielmehr war er sehr erfolgreich. Garanten für das Gelingen waren vor allem die laue Sommernacht, das große Können der Bläser sowie die familienfreundlichen Preise von Speisen und Getränken. Der Eintritt zum Konzert war übrigens frei.Die Veranstalter hatten sich schon im Vorfeld viel Mühe gemacht. Sie hatten nicht nur Tische und Bänke herbeigeschleppt und eine Bühne aufgebaut, sondern sie strahlten auch die jahrhundertealten Bäume in bunten Farben an und setzten dabei einiges an Technik ein.Bereits um 16 Uhr - damit auch die Kinder auf ihre Kosten kamen - fiel der Startschuss für ein musikalisches Feuerwerk der guten Laune, das sieben Stunden dauerte. Den Anfang machte die Jugendblaskapelle unter Leitung von Jürgen Böhme. In einem zweiten Block zeigten die "Klosterbläser" aus Speinshart unter Leitung von Pater Adrian Kugler, dass sie, obwohl ein noch junges Ensemble, schon einiges zu bieten haben.Unter großem Beifall der vielen Besucher stiegen gegen 19 Uhr schließlich die Mitglieder der Blaskapelle um Dirigent Jürgen Böhme auf die Bühne. Das umfangreiche Repertoire umfasste unter anderem böhmische und bayerische Blasmusik, internationale Evergreens und deutsche Schlager.Langanhaltender Beifall und der Ruf nach einer Neuauflage im nächsten Jahr waren der Lohn für einen mehr als gelungenen Abend in Gottes freier Natur. Bevor im "Frauenbild" die Lichter ausgingen, intonierten die Bläser noch den volkstümlichen Ohrwurm "Böhmischer Traum".