Freizeit Kirchenthumbach

27.02.2018

29

Heinersreuth. Vier Hochzeiten im abgelaufenen Jahr, und auch für 2018 sind schon Trauungen angemeldet: Die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung ist beliebt - nicht nur bei Brautpaaren. Dies zeigte die Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins, der seit nunmehr bereits 13 Jahren besteht und derzeit 105 Mitglieder hat.

Dank an "alle, die immer da sind" Vorsitzender Manfred Schaller dankte abschließend allen Mitgliedern, Helfern und Gönnern, Pater Samuel, Diakon Franz-Josef Reck, dem Pfarrgemeinderat, der Musikkapelle und den beiden Chören der Pfarrei St. Jakobus, dem Mesner, der Feuerwehr Heinersreuth und "allen, die immer da sind und zum Gelingen der Veranstaltungen beitragen".



Bürgermeister Jürgen Kürzinger bedankte sich für das große Engagement des Vorstands. Der positive Kassenstand trage dazu bei, neue Anschaffungen zu realisieren. Hinter den Vorhaben stünden viele gute Hände, auf die man sich verlassen könne. Er wünschte für 2018 wieder ein gutes Gelingen. Pater Samuel brachte ebenfalls seinen Dank für die aufgewendete Zeit und Energie zum Ausdruck und sicherte jederzeit seine Unterstützung zu.



Diakon Franz-Josef Reck sagte, er habe die Waldkapelle "von Anfang an als einen Ort empfunden, der mit Leben erfüllt ist". Er wünschte sich, dass vor allem die jungen Familien dies weiter aufrechterhalten. (exb)

Vorsitzender Manfred Schaller ließ in der Gaststätte Mauth in Oberlenkenreuth die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Auftakt des Kirchenjahres in der Waldkapelle bildete danach der Bittgang der Pfarrei Thurndorf. Bis Oktober wurden zudem in zweiwöchentlichem Rhythmus am Mittwoch Messen gefeiert. Diesen Gottesdiensten geht jeweils ein Rosenkranz voraus.Zum Patrozinium anlässlich des Festtags Mariä Heimsuchung war das kleine Gotteshaus am ersten Juli-Wochenende Ziel vieler Gläubiger aus nah und fern. Das vorausgehende Triduum zelebrierte Pfarrer i. R. Helmut Süß aus Eschenbach, der am Donnerstag gleichzeitig sein 50-jähriges Priesterjubiläum beging. Schaller erinnerte zudem an den Festgottesdienst mit Regionaldekan und Domkapitular Dr. Josef Zerndl aus Bayreuth sowie das Konzert des Gospelchores "Friends of Gospel". Für das leibliche Wohl sei unter der Regie der Feuerwehr Heinersreuth in Verbindung mit der Dorfgemeinschaft wieder bestens gesorgt gewesen, sagte er.Zu Mariä Himmelfahrt haben Mitglieder des Kapellenvereins fleißig Kräuterbuschen gebunden für den Verkauf beim gut besuchten Gottesdienst. Im September besuchte die Seniorengruppe der Pfarrei Kirchenbirkig die Kapelle zu einer Andacht. Auch Pfarrer Helmut Süß kam mit einer Gruppe aus seiner früheren Pfarrei zu einer Andacht. Im selben Monat feierten Wallfahrer den jährlichen Pilgergottesdienst mit Pfarrer Norbert Götz.Zum Gedenken an "100 Jahre Marienerscheinung in Fatima" war die Gruppe der Regensburger Altötting-Wallfahrer im Oktober mit Pilgerpfarrer Hannes Lorenz aus Schwandorf zu einem Gottesdienst mit Lichterprozession zu Gast. Der Chor "Laudate" aus Kastl wirkte ebenfalls daran mit. Im Anschluss gab es noch ein Zusammensein bei Brotzeit und Getränken.Die Andacht am ersten Adventssonntag wurde vom Diakon des Seelsorgebereiches Auerbach, Franz-Josef Reck, gestaltet und vom Gesangverein aus Engelmannsreuth musikalisch umrahmt. Im Anschluss fand vor dem Gotteshaus eine Begegnung bei Glühwein und Lebkuchen statt. Die letzte Aktion im Jahr war der Verkauf der bereits 14. Auflage des Jahreskalenders sowie von Cappuccino und Espresso beim Kirchenthumbacher Weihnachtsmarkt.Es folgte ein Ausblick auf die kommenden Gottesdienste und Veranstaltungen. Dabei wurde an die Gläubigen die Bitte herangetragen, vor den Mittwochsgottesdiensten weiterhin den Rosenkranz zu beten.