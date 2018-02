Politik Kirchenthumbach

18.02.2018

Nach Auffassung der CWG herrscht in der Gemeinde kommunalpolitisch betrachtet Stillstand und das schon seit vier Jahren. Das müsse sich ändern. Gelegenheit dazu gibt es bei den Kommunalwahlen.

In der Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr werde die CWG die Weichen dafür stellen, damit sich in Kirchenthumbach wieder etwas zum Erfolgreichen ändert. Dies kündigte CWG-Vorsitzender Jürgen Geyer bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung an. "Wir haben jetzt 112 Mitglieder - Tendenz steigend", sagte der Vorsitzende.Zur aktuellen politischen Arbeit im Gemeinderat sagte Geyer, seit vier Jahren statte der Gemeinderat in den jeweiligen Haushalten Bürgermeister und Verwaltung mit umfangreichen Geldmitteln aus, um investieren zu können. Geschehen sei aber bisher sehr wenig. Allein im Haushalt 2017 seien für die Erschließung des Baugebietes Sandbrunnen IV 219 000 Euro, für die Erschließung des Gewerbegebietes Weiherwiesen 375 000 Euro, für die Sanierung des Abwassersystems 100 000 Euro und für die Sanierung der Sanitär- und des Nassbereiches in der Turnhalle 50 000 Euro eingesetzt worden. Negativbeispiel sei auch die mangelhafte Finanzplanung für das notwendig gewordene neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Obwohl der Antrag der Feuerwehr bereits im Dezember 2017 im Rathaus eingegangen und am 9. Februar vom Gemeinderat befürwortet worden war, sei im ersten Entwurf für den Haushalt 2018 keine Summe zu finden.Geyer ließ nicht unerwähnt, dass die CWG derzeit leider nicht in der "Regierungsverantwortung" stehe und damit einhergehend erhalte sie nur das absolute Minimum an Informationen und Hintergrunddetails. Die CWG-Gemeinderäte würden aber weiterhin eine konstruktive und kritische Sacharbeit zum Wohle der Bürger leisten. "Wir lehnen eine Fundamentalopposition ab, in dieser Ecke würde uns der politische Wettbewerb gerne sehen", sagte der Vorsitzende.Lob und Anerkennung zollte Geyer Sybille und Richard Götz sowie Anita und Franz Müller für die perfekt organisierte dreitägige Reise nach Prag mit Besuch der Deutschen Botschaft. Auch in diesem Jahr werde die CWG eine Dreitagesfahrt unternehmen. Ziel ist Dresden unter anderem mit Besuch des Sächsischen Landtags. Für den erkrankten Kassier Hubert Lohner erstattete Philip Kroher den Kassenbericht, der positiv ausfiel. Kassenprüfer Alfons Sandner bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung.