07.08.2017

Der Dienst am Altar ist in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt auch in Zukunft mehr als gesichert. Pater Dr. Benedikt Röder nahm bei einem festlichen Gottesdienst 16 Mädchen und Buben in die Schar der Ministranten auf.

Ihr stellt mit eurem Dienst eine Haltung dar, die jeder Christ im Herzen haben sollte. Pater Dr. Benedikt Röder zu den neuen Ministranten über ihre neue Aufgabe

"Darüber kann die Pfarrei sehr froh sein", stellte der Ortspfarrer freudig und dankbar fest. In seinem Grußwort sagte der Geistliche weiter, Ministrant sein, bedeutet Diener sein. Manche würden die Nase rümpfen, sobald sie das Wort "dienen" hören. Es gelte oft die Meinung: Wer etwas auf sich halte, habe es nicht nötig anderen zu dienen, jeder solle auf sich selbst schauen und sehen, wie er zurechtkomme.Der Dienst, den die Mädchen und Buben in der Pfarrgemeinde übernehmen, habe mit solchen Äußerungen nichts zu tun. Diener bei der Eucharistiefeier zu sein heiße ganz einfach: "Ihr stellt mit eurem Dienst eine Haltung dar, die jeder Christ im Herzen haben sollte." Nur wenn man aufeinander schaue, was der andere brauche, gelinge das Zusammenleben in einer Gemeinde. Dies gelte für alle, und so könne jeder dem anderen Vorbild sein.Pater Benedikt stellte auch einige Ministrantendienste vor: Kerzenträger, Leuchter- und Fackelträger bei Festgottesdiensten, Rauchfass und Schiffchenträger, zur Gabenbereitung das Brot und den Wein zum Altar bringen und das Schellen bei der Wandlung.Feierlich in das Kirchenthumbacher Ministranten-Team aufgenommen wurden: Larissa Böhm, Anika Thumbeck, Joshua Fenzl, Philipp Schwemmer, Antonia Reisner, Selina Groß, Lukas Gutte, David Sehner, Nadine Reisner, Raphaela Weber, Manuel Römer, Marlene Dauth, Fabienne Heringklee, Florian Lindner, Leah-Katharina Schmidt und Tamina Hecht.Nach dem Gottesdienst stand im Pfarrgarten ein Grillfest an. Eltern der "Minis" hatten die Organisation übernommen.