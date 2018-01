Vermischtes Kirchenthumbach

01.01.2018

19

0 01.01.201819

Für die "Minis" war es eine große Ehre: Unter den nahezu 600 Sternsingern aus den Bistümern Regensburg und München/Freising, die Bischof Dr. Rudolf Voderholzer in Landshut aussandte, befanden sich auch 19 Ministranten aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt.

An Dreikönig in der Pfarrei unterwegs Die Ministranten als Sternsinger verkleidet werden am Dreikönigstag im 9.30-Uhr-Gottesdienst von Pfarrer Helmut Süß ausgesendet. Dann werden sie den ganzen Samstag, 6. Januar, in der Pfarrei unterwegs sein und um Gaben bitten. Die Eltern werden gebeten, darauf zu achten, dass die "Minis" der Witterung entsprechende Kleidung anziehen. Erste Probe mit Einkleidung ist am Mittwoch, 3. Januar, um 16.30 Uhr. Am 6. Januar ist um 8.30 Uhr Treffpunkt am Pfarrheim. Die Pfarrei bietet Dreikönigs-Beutel, bestehend aus Weihrauch, Kreide und Kohle, zum Kauf an. Diese gibt es ab sofort bei den Gottesdiensten für 1,50 Euro an den Eingängen der Pfarrkirche. (ü)

Zur Teilnahme an der Eröffnung der Sternsingeraktion wurde ein Bus eingesetzt. Im Bildungszentrum Seligenthal konnten sich die Altardiener umziehen und schminken. In einem feierlichen Zug gingen sie dann in ihren bunten Kleidern zur Pfarrkirche St. Konrad, wo Bischof Rudolf Voderholzer sie mit Handschlag begrüßte. Dann feierte der Ordinarius mit den Sternsingern eine Andacht, in der er auf die Aktion 2018 hinwies. Diese steht unter dem Thema: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit." Der Bischof segnete die Kinder und Jugendlichen, ehe es zurück nach Seligenthal ging. Betreut wurde die Kirchenthumbacher Sternsinger-Delegation von Luzia Kleber, Michaela Zeitler, Caroline Schmidt und Ewald Plößner.