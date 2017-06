Vermischtes Kirchenthumbach

29.06.2017

"Die Freude an Gott ist unsere Kraft", lautete sein Primizspruch. Doch leider lässt seine Kraft zu wünschen übrig: Bei angeschlagener Gesundheit beging Pfarrer i. R. Konrad Beierl in der Seniorenresidenz Thurn & Taxis in Regensburg seinen 75. Geburtstag.

Regensburg/Kirchenthumbach. Beierl war knapp 32 Jahre Seelsorger der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, ehe er 2012 in den Ruhestand ging. Vorher war er zehn Jahre lang als Kaplan in Grafenwöhr eingesetzt.Eine Abordnung der Kirchenthumbacher Pfarrei reiste anlässlich des 75. Geburtstags in die Domstadt, um dem Geistlichen, der sich um Pfarrei und Gemeinde verdient gemacht hat, zu gratulieren. Pater Dr. Benedikt Röder wurde begleitet von Pfarrgemeinderatsmitglied Willi Rupprecht und Pfarrsekretärin Michaela Zeitler. Sie überreichten dem Jubilar eine Flasche "Bergtröpferl", den neuen Thumbachfilm sowie ein Geburtstagsgeheft, das die Gruppen, Gremien und Vereine der Pfarrei selbst gestaltet haben.Pfarrer Konrad Beierl war Zeit seines Wirkens in Kirchenthumbach nicht nur ein volksnaher Priester, brillanter Seelsorger und Religionslehrer. In seiner Ära hat er auch zahlreiche bauliche Projekte verwirklicht, unter anderem den Neubau des Pfarrheimes und die Anschaffung einer neuen Orgel. Die politische Gemeinde hat Pfarrer Konrad Beierl am 2. Oktober 2007 mit der Verleihung der Bürgermedaille des Marktes Kirchenthumbach für seine Verdienste gedankt.