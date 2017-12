Abschied von Pater Benedikt

Vermischtes Kirchenthumbach

06.12.2017

(ü) Auf der Titelseite des neuen Pfarrbriefes steht: "Ein neuer Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht. Abschied nehmen tut weh. Auch mir fällt der Weggang aus Kirchenthumbach nicht leicht, sind doch in den letzten fünf Jahren viele gute Beziehungen und Freundschaften gewachsen, wofür ich sehr dankbar bin." Dennoch freut sich Pater Dr. Benedikt Röder auf seine neue Aufgaben als Seelsorger bei der Bundespolizei.

Mit diesen Worten und vor diesem Hintergrund lädt Pater Benedikt zum Abschiedsgottesdienst mit mehreren Konzelebranten am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche ein. Besonders willkommen sind die kirchlichen und weltlichen Vereine, Verbände und Gruppen. Diese werden gebeten, wenn möglich, mit ihren Fahnenabordnungen teilzunehmen. Mitwirkende beim Gottesdienst sind die Kindersinggruppe, die Gesangs- und Instrumentalgruppe "Augenblicke", das Duo Zeitler, Herbert Fraunhofer an der Orgel und DJ Fur. Vor dem Gottesdienst bewegt sich ein kleiner Kirchenzug vom Pfarrzentrum St. Josef in die Pfarrkirche. Bei einer anschließenden Begegnung in den Sälen des Pfarrzentrums können sich die Kirchenthumbacher persönlich von Pater Benedikt verabschieden.