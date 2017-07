Vermischtes Kirchenthumbach

06.07.2017

In der Brauereigaststätte "Heber Bräu" in der Auerbacher Straße gibt es einen Pächterwechsel: An diesem Freitag, 7. Juli, übernimmt Anni Sandner die Gaststätte im Krawandorf. Sie wird Nachfolgerin von Willi Nürnberger, der das Lokal 13 Jahre lang sehr erfolgreich geführt hat. Offizielle Eröffnung ist um 16 Uhr im Biergarten.

Anni Sandners Wunsch war schon immer, eine eigene Gastwirtschaft zu haben. Durch ihre Adern scheint Wirtsblut zu fließen: Ihre Großmutter mütterlicherseits betrieb in Steinamwasser ein Wirtshaus. Sie selbst hat bei ihrer Tante in Steinamwasser sowie in der Zoiglhochburg Neuhaus bei Windischeschenbach, wo sie sich unter dem Namen "Annimirl" als Bedienung einen guten Ruf erworben hat, Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Ihre Philosophie lautet: "Gemütlichkeit, Herzlichkeit und 'Ruck ma zam'".Anni Sandner, geborene Ritter, will als Wirtin auch die Zoigltradition in Kirchenthumbach wieder salonfähig machen. Sie selbst und ihr Mann Alfons sind begeisterte Musiker. Schon deshalb sind alle Gleichgesinnten bei ihr willkommen. Sandners Ziel ist es, dass sich die Menschen bei ihr wohlfühlen und nach ein paar Stunden Wohlergehen und gute Erinnerungen mit nach Hause nehmen.