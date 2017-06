Vermischtes Kirchenthumbach

29.06.2017

Es hatte den Eindruck, als ob die ganze Pfarrei Mariä Himmelfahrt auf den Beinen war, als Helmut Süß in der Heimat seine Primiz feierte. Auf den Tag genau 50 Jahre später begeht er, jetzt Pfarrer i. R., am Sonntag, 2. Juli, um 9.30 Uhr in der Kirchenthumbacher Pfarrkirche mit einem Festgottesdienst sein Goldenes Priesterjubiläum.

Für Primizsegen ein Paar Schuhsohlen durchlaufen Der Primizsegen - der erste Segen eines Neupriesters, den er nach der Priesterweihe immer am Ende des Festgottesdienstes in seiner Heimatpfarrei spendet - soll besondere Kräfte haben. Deshalb hieß es früher, die Gläubigen sollten auch einen weiten Weg nicht scheuen und sogar ein Paar Schuhsohlen durchlaufen, um den Primizsegen zu erhalten.



Die Teilnahme am sogenannten Primizmahl, das stets auf die kirchliche Primizfeier folgte, war eine ganz besondere Ehre. Und obwohl dafür ein "Mahlgeld" bezahlt werden musste, war für die Teilnahme an dem Festessen eine besondere Einladung nötig. Altem Brauchtum entsprechend, sollte die Einnahme aus dem Mahl dem Primizianten gehören. Er hatte für die Zeit als Kaplan einige Kosten. Außerdem war bekannt, dass es "Pfarrersköchinnen" gab, die die "Kooperatoren", wie die Kapläne früher auch genannt wurden, beim Essen knapp hielten - angeblich, damit sie "net glei' an solch'n Bauch krieg'n, wie der Herr Geistliche Rat oin hat". Dabei soll es sich aber um ein böses Gerücht handeln, das von ehemaligen Kaplänen stammt. (gpa)

Kirchenthumbach/Eschenbach. Dieses weckt Erinnerungen an das große Ereignis vor einem halben Jahrhundert. Drei Tage, nachdem Bischof Rudolf Graber im Hohen Dom zu Regensburg Helmut Süß die Priesterweihe gespendet hatte, folgte am Sonntag, 2. Juli 1967, in Kirchenthumbach sein erstes Messopfer.Vom Wohnhaus in der Auerbacher Straße abgeholt, geleiteten ihn Familie, Kirchenräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und die Vereine mit ihren Fahnen an den geschmückten Häusern des Marktes vorbei zur Pfarrkirche. Im überfüllten Gotteshaus feierte Helmut Süß seine Primiz, wie das erste Messopfer eines Neupriesters genannt wird.Kirche und Hochaltar prangten im Festschmuck, als mit ihm neben Ortspfarrer Adolf Schultes auch alle aus der Pfarrei stammenden Priester und Pater Hermann Wolf aus Speinshart am Altar standen. Mit der Primizpredigt war der Senior aller Kirchenthumbacher Priester, Paulinus Fröhlich, der Pfarrer von Wolnzach, beauftragt worden. Der Primizsegen, wie der erste Segen jedes Neupriesters genannt wird, beendete den Festgottesdienst. Der kirchlichen folgte mit dem Primizmahl im Josefshaus die weltliche Feier. Obwohl ein sogenanntes Mahlgeld zu zahlen war, galt eine Einladung als große Ehre.Geboren wurde Helmut Süß am 15. August 1942 in Sulzbach. Kinder- und Grundschuljahren in Kirchenthumbach folgte der Besuch des Bischöflichen Knabenseminars Regensburg, des "Alten Gymnasiums". Nach dem Abitur studierte Süß Theologie und wurde Priester. Sein Arbeiten "im Weinberg des Herrn" begann er als Kaplan in Hirschau und in Furth im Wald. 1976 wurde Helmut Süß Pfarrer in Hainsacker. 16 Jahre wirkte er in diesem aufstrebenden Ort. Die sehr aktive Kolpingsfamilie, deren Mitbegründer er damals war, ist sein ganzer Stolz.1992 mit der Leitung der Pfarrei Kümmersbruck beauftragt, stellte dies eine weitere große Herausforderung für Süß dar. "Es war eine gute, persönlich wertvolle Zeit", sagt er über die 20 Jahre dort. Freude bereitet haben ihm vor allem die engagierte Mitarbeit und die Bereitschaft vieler, Verantwortung zu tragen.Nach 45 Priesterjahren ging Helmut Süß 2012 in den Ruhestand, den er mit seiner Schwester Elisabeth in Eschenbach verbringt. Sie war ihm als Pfarrhausfrau auf allen Stationen seines Lebens eine gute Mitarbeiterin und hat ihm den Rücken für seine Arbeit freigehalten. Eschenbach wählten beide vor allem wegen der Nähe zu ihrer großen Verwandtschaft als Altersruhesitz.Vom "Ruhestandspfarrer" Helmut Süß aber zu reden, ist untertrieben. Vielmehr ist er als Pfarrer i. R. ein "Pfarrer in Reichweite". Die freiwillige Übernahme von Gottesdiensten im BRK-Wohn- und Pflegeheim sowie in den Häusern St. Klara (Regens Wagner) und St. Laurentius in Eschenbach, mit den Bewohnern zu reden, ihnen zuzuhören, sie aufzumuntern und zu trösten: All das ist für ihn ein Herzensanliegen.Darüber hinaus ist Süß ein gerne gesehener Gast in Pfarreien der Umgebung. Egal ob Vortrag, Predigt oder Messfeier gewünscht werden: Der Pfarrer i. R. ist zur Hilfe bereit. Freude machen ihm auch die Bibelgespräche, die er im Kolpinghaus Eschenbach halten kann. Schon seit Jahren ist er zudem Pilgerführer und so ist er froh darüber, eine Gruppe auf ihrem Jakobsweg in Südfrankreich begleiten zu dürfen.Besonders freut sich Helmut Süß, sein Goldenes Priesterjubiläum in seiner Heimatpfarrei Kirchenthumbach feiern zu dürfen, wo ihm Pater Benedikt Röder ein guter priesterlicher Freund ist. Röder wird auch die Festpredigt halten.