Vermischtes Kirchenthumbach

30.11.2017

1

0 30.11.2017

Dr. Benedikt Röder weiß als Doktor der Geschichte, was Tradition und Historie bedeuten. Und er weiß, dass nur diejenigen die Zukunft erfolgreich meistern können, die die Geschichte ihres Ortes, ihrer Pfarrei kennen. Aus dieser Überlegung heraus soll das Pfarrheim, das sich derzeit in der Sanierungsphase befindet, einen neuen Namen erhalten. Dies teilte Röder beim "Dankeschön-Abend" (wir berichteten) mit.

In einer gemeinsamen Sitzung habe Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat beschlossen, das Pfarrheim künftig "Pfarrzentrum Sankt Josef" zu nennen. Der Name erinnert an den Vorgängerbau des Pfarrheimes, das Josefshaus, das 1947 von Pfarrer Josef Bollmann erbaut wurde. Auch die zwei Säle erhalten jeweils einen Patron.Aus dem Pfarrsaal 1 wird der "Barbarasaal". Die heilige Barbara als Patronin des Bergbaus soll daran erinnern, dass in Kirchenthumbach und Sassenreuth Bergbau betrieben wurde. Pfarrsaal 2 bekommt die Bezeichnung "Konradsaal". Der Namenspatron von Pfarrer Konrad Beierl soll ins Gedächtnis rufen, dass der Ruhestandsgeistliche vor rund 30 Jahren der Erbauer des Pfarrheimes war.