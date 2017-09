Bergkirche dank Eisenhut

Vermischtes Kirchenthumbach

Kommt einem die Bergkirche Maria Zell in den Sinn, sind die Orte Wien, Mariazell in der Steiermark und Kirchenthumbach in einem Zug zu nennen. Sie sind kirchengeschichtlich vernetzt.

Die Katholiken dieser drei Orte feiern am Freitag, 8. September, das Fest "Mariä Geburt". In Kirchenthumbach wird dieser kirchliche Festtag "Bergfest" genannt. Zu verdanken haben die Kirchenthumbacher Katholiken dieses jährlich wiederkehrende Ereignis und den Bezug zu Wien und Mariazell einem Schneider namens Johann Friedrich Eisenhut.Einer Erzählung nach reiste im Oktober 1714 der in Kirchenthumbach geborene Schneider Friedrich Eisenhut von Wien nach Graz. Bei einem Überfall rief Eisenhut in seiner Verzweiflung die Gottesmutter Maria an. Er versprach, das Bildnis der Gnadenmutter von Mariazell in der Steiermark abmalen zu lassen und in einer in Kirchenthumbach zu erbauenden Kapelle anzubringen. Daraufhin ergriffen die Räuber die Flucht.Die Geschichte der Bergkirche beginnt 1714 mit der Errichtung einer kleinen Kapelle, die heute als Sakristei dient. Der Grundstein für die heutige Kirche wurde 1753 gelegt, 1760 wurde sie eingeweiht. Von dieser Zeit an entwickelte sich die Bergkirche zu einer vielbesuchten und geschätzten Wallfahrtskirche. Auch heute noch ist sie den Kirchenthumbachern ans Herz gewachsen.Friedrich Eisenhut selbst bezahlte die Rechnung der Kapelle von Wien aus. Es gibt keine Unterlagen, dass er Kirchenthumbach jemals wieder besucht hat. In Wien allerdings gehörte Eisenhut zu den Förderern vieler kirchlicher Bauten und Einrichtungen. Dies schien dem tiefgläubigen Christen nicht sonderlich schwer gefallen zu sein.Durch Fleiß und Können brachte es Eisenhut zu Ruhm und Reichtum. Schon 1705 stattete er die Hofkammer des Kaisers mit Uniformen für Regimenter und Kompanien in Ungarn aus. In Wien gehörten ihm Häuser, er war Stadtrat und ein hochangesehener Wohltäter. Er war Vorsteher der "Christlichen Bruderschaft der 72 Jünger Christi". Johann Friedrich Eisenhut starb 1749 mit 82 Jahren in seinem Haus im Schottenviertel von Wien.Das Bildnis von Maria Zell in der Steiermark scheint es Friedrich Eisenhut angetan zu haben. Die schlichte romanische Gnadenstatue aus Lindenholz machte Maria Zell als "Magna Mater Austriae" zum berühmtesten Wallfahrtsort Österreichs. Nach altem Brauch wird die Gnadenstatue mit Liebfrauenkleidern, meist Spenden adeliger Damen, geschmückt. Ohne Liebfrauenkleid ist sie nur am Patronatstag, am 8. September (Mariä Geburt), und am 21. Dezember, dem Gründungstag von Mariazell, zu sehen.