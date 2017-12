Vermischtes Kirchenthumbach

Trotz einiger Parallelveranstaltungen zeigte sich Michaela Böhm, die Vorsitzende des Elternbeirates der Grund- und Mittelschule mit der siebten Auflage des Bücherflohmarktes zufrieden. Das Elternbeiratsteam hatte hierzu das Pfarrzentrum Sankt Josef zu einer Bastelstube, einem Cafe und einem Verkaufsraum umgestaltet. So hatten rund 35 Anbieter etwa 3000 Bücher, DVDs und CDs ausgelegt, vieles davon fand neue Eigentümer. Der Verkaufshit war wie in den Vorjahren Kinderbücher. Die Organisatoren freuten sich über die zahlreichen Gäste die in den Bücherkisten wühlten und sich in der Cafeteria mit leckeren, selbst gebackenen Kuchen und Kaffee verwöhnen ließen. Auch das Rahmenprogramm zum Flohmarkt konnte sich sehen lassen. So gab es Einkaufsmöglichkeiten für Plätzchenteller und Bastelarbeiten mit weihnachtlichen Motiven von den Werkgruppen der Grundschule. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag von Chor- und Instrumentalgruppe der Grundschule, unter Leitung von Lehrerin Evi Schreg. Großer Andrang herrschte auch im "Bastelzimmer". Hier werkelten, schnippelten, klebten und bemalten die Kinder Weihnachtssterne und weihnachtliche Gegenstände unter Anleitung von Andrea Schecklmann. Vom guten Geschäft des Flohmarktes informierte sich auch Rektorin Andrea Wolfram. Der Erlös der Verkaufsaktion kommt den Schülern und der Schule für pädagogische Zwecke zugute.