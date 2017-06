Vermischtes Kirchenthumbach

21.06.2017

Es ist nicht der Überrest einer mittelalterlichen Burg, sondern ein Überbleibsel des Kalkwerks. Der letzte der drei ehemaligen Kalkbrennöfen in Kirchenthumbach ist ein Blickfang an der B 470, doch die Natur holt sich das Terrain zurück.

Bereits vor 40 Jahren fielen zwei Brennöfen der Spitzhacke zum Opfer. Diese wurden 1923 von der Firma Gebrüder Prüschenk gebaut. Der noch übrig gebliebene Brennofen wurde während des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1940 errichtet.Die Anlage versorgte noch bis in die 1970er Jahre weite Teile der Oberpfalz und Oberfrankens mit Maurer- und Düngekalk. Zum Teil wurden auch Kohlekraftwerke mit Kirchenthumbacher Kalk beliefert, sowohl mittels Eisenbahnwaggons als auch mit Lastwagen und Silo-Zügen. Der Name "Prüschenk-Kalk" war auf dem Gebiet des Hochbaus hochgeschätzt. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde vor etwa 46 Jahren das Kalkbrennen eingestellt. Die Firma verlegte ihren Schwerpunkt mehr auf den Tiefbausektor, der Straßenbau hatte Vorrang.In den 1920er Jahren, in denen die Öfen ihre Tätigkeit aufnahmen, gaben sie vielen Kirchenthumbachern Arbeit und Lohn. Die Kalksteine wurden aus dem Steinbruch Pröller, der sich hinter den Kalköfen befand und heute aufgelassen ist, gebrochen. Später wurde der Steinbruch in Ernstfeld bei Kirchenthumbach erschlossen, wo auch Steine für den Straßenbau in reichlicher Menge gebrochen und gefördert werden.Die Steine aus Ernstfeld wurden per Feldbahn zu den Kalköfen gebracht. Von dort wurden sie gebrannt mit der Feldbahn wieder in die Kalkmühle transportiert, wo sie gemahlen wurden. Der gemahlene Kalk wurde in Säcke abgefüllt oder in Eisenbahnwaggons verladen und zu den Verbrauchern gebracht.Mit dem Abbruch der zwei Kalköfen verlor die Marktgemeinde ein weit sichtbares Wahrzeichen. Einer der drei Brennöfen blieb stehen, als stete Erinnerung an vergangene Tage. Die Firma Prüschenk hatte 1909 den Betrieb aufgenommen, 2010 wurde durch ein Insolvenzverfahren das Ende des Unternehmens eingeläutet.