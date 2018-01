Eine eifrige Kirchgängerin

Vermischtes Kirchenthumbach

04.01.2018

Die gebürtige Thurndorferin hat 1933 als viertes von fünf Kindern das Licht der Welt erblickt. Sie ging in Thurndorf zur Schule und half von Kindheit an mit auf dem elterlichen Hof. Am 18. November 1958 heiratete sie Josef Schraml . Die beiden bekamen eine Tochter und einen Sohn, die vier Enkel sind ihr ganzer Stolz. 43 Jahre sorgte sie für Sauberkeit, der Raiffeisenbankgeschäftsstelle in Thurndorf. Die Jubilarin liebt die Natur: Beim "Holz machen" im Wald durfte sie nicht fehlen. Im Sommer zupfte sie eifrig Schwarz- und Preiselbeeren und mit ihren selbstgenähten "Dappen" aus warmen, dicken Stoff besserte sie die Haushaltskasse immer etwas auf.Ein schwerer Schicksalsschlag war 1982 der plötzliche Tod ihres Mannes. Der Glaube und ihre Familie halfen ihr über die schwere Zeit. Sohn und Tochter mit Familien kümmern sich um die Oma und sind immer zur Stelle. Schön sind für sie die Nachmittage bei der Seniorenrunde "Immerfroh" in Kirchenthumbach. Pater Samuel Patton wünschte der eifrigen Kirchgängerin, für die der Glaube und das tägliche Gebet immer noch Bestandteile ihres Lebens sind, Gesundheit und Gottes Segen. Dem schloss sich Bürgermeister Jürgen Kürzinger an.