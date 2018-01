Vermischtes Kirchenthumbach

30.01.2018

Es war in jeder Hinsicht - sowohl musikalisch wie auch inhaltlich - eine hochgenüssliche und geistliche wie geistige "Ambrosia". Um in den Genuss der "Nahrung" zu kommen, war allerdings gedankliche Mitarbeit Voraussetzung. "Eden. Von unserer unstillbaren Sehnsucht nach dem Paradies": So lautete der Titel eines Konzerts des Evangelischen Freundeskreises Hof in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Ein Hörgenuss

Nicht Alltägliches

Der Sprecher des Pfarrgemeinderats, Siegfried Feilner, hieß Ensemble wie Zuhörer dort willkommen. Was auffiel: Nicht die Einheimischen waren in der Mehrzahl, vielmehr waren es überwiegend auswärtige Besucher, die in die Marktgemeinde gekommen waren und das mit viel Technik in eine Konzerthalle umfunktionierte Gotteshaus füllten.Nicht ein einziger dürfte es jedoch bereut haben, sich auf den Weg zu der fast zwei Stunden dauernden Veranstaltung gemacht zu haben. Heidrun Seifert, die Sprecherin des Evangelischen Freundeskreises Hof (EFH), sagte am Schluss des Konzerts: "Jetzt dürfen wir hoffen, dass Jesus in Ihr Leben und Ihre Herzen kommt."Musikalisch bot die Gruppe ein breites Spektrum, sie meisterte das "Halleluja" von Georg Friedrich Händel und klassische Choräle ebenso wie moderne christliche Popballaden und Hip Hop. Ein Hörgenuss war das bekannte Lied "Großer Gott, wir loben dich", das mit kräftigen Stimmen interpretiert wurde. Es war von Heidrun Seifert allerdings etwas anders arrangiert worden. Die Konzertbesucher waren begeistert und traten voll des Lobes den Nachhauseweg an. Der Mix aus Gesang und medialer Unterstützung wurde mehr als positiv aufgenommen.Inhaltlich spannten die Darbietungen einen Bogen von der Schöpfungsgeschichte über das Zerbrechen der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen bis hin zu einer neuen Erde, auf der Frieden herrscht. Wie ein roter Faden zog sich ein Gespräch zwischen Eva, der Urmutter der Menschheit, und zwei Mädchen durch das Konzert. Auf einer Großleinwand wurden dazu Filmsequenzen eingespielt.Unter anderem stellten die Mädchen die Frage: "Es gibt so viel Leid und Tränen. Wenn Gott uns so liebt, wie du immer sagst, warum tut er da nichts dagegen?" Eva erzählte den Kindern daraufhin vom Zerbrechen der Freundschaft zwischen Mensch und Gott, aber auch von der Schönheit des Paradieses und der unstillbaren Sehnsucht danach. Die Kernaussage dabei: "Einmal wird Gott alle Tränen abwischen. Auf seine Menschenkinder wartet eine neue Erde."Die Erzählpassagen wurden mit Fotos unterlegt, darunter waren auch martialische Bilder von Krieg, Verbrechen und Tod. So gab es nicht nur Aussagen der besonderen Art für die Ohren, auch die Augen hatten etwas nicht Alltägliches zu verkraften. Und es wurde die Frage gestellt, ob angesichts der Gewalt in der Welt Gott seinen Job richtig macht.Doch am Ende wurde klar: "Auch wenn uns auf dieser Erde noch viele Unglücke und schlechte Dinge begegnen mögen - die gute Nachricht ist, dass eines Tages das Paradies zurückkehren wird." Mit dieser Botschaft wollen die 28 Sänger und 4 Bandmitglieder unter der Leitung von Heidrun Seifert vor allem diejenigen erreichen, die der Kirche eher distanziert gegenüberstehen. Ihre Hoffnung ist groß, dass die gute Nachricht, die das Konzert übermittelt hat, auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist.