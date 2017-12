Vermischtes Kirchenthumbach

20.12.2017

15

0 20.12.201715

Es ist vollbracht: Mit dem dritten Teil hat Michael Preuschls seine Filmreihe "Kirchenthumbach - eine Zeitreise" abgeschlossen. Diesmal stellt er festliche Höhepunkte in der Marktgemeinde in den Mittelpunkt.

Fast zwei Jahre Arbeit hat Michael Preuschl in die Idee gesteckt: Einen Film über sein Kirchenthumbach wollte er drehen. Nun sind es drei Filme geworden. "Wir sind fertig. Die letzte DVD ist im Kasten und kann ab sofort erworben werden", vermeldet der Jungregisseur.Bereits im Frühjahr erschienen die ersten beiden Teile von "Kirchenthumbach - eine Zeitreise", 120 Exemplare habe er bisher davon verkauft. Schon bei der Vorstellung kündigte Preuschl die Fortsetzung an, nun stellt er sie vor.Nachdem die ersten beiden Teile kirchliche Tradition und Feiern zum Thema machten, befassten sich Preuschl und sein Filmteam um Ewald Hecht und Markus Forter nun mit weltlichen Festen. "Vor allem der Faschingszug und das Bürgerfest spielen eine große Rolle", sagt Preuschl, der den Film für 10 Euro verkauft.Dank zollt er allen, die am Projekt beteiligt waren. "Ohne Unterstützung von Sponsoren wäre alles nicht möglich gewesen. Mein großer Dank gilt dem Team um Ewald Hecht und Markus Forter sowie dem Soundstudio aus Weiden", so Preuschl. Mit dem Filmprojekt soll es das für ihn nicht gewesen sein. Auf die Frage nach neuen Projekten, antwortete der bekennende Oberpfälzer: " Erst möchte ich zur Ruhe kommen, aber mir wird sicher etwas Neues einfallen".