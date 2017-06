Vermischtes Kirchenthumbach

13.06.2017

8

0 13.06.2017

Seit Jahrhunderten ist der Fronleichnamstag in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt mit Prozession ein herausragendes kirchliches Ereignis. Für dieses Jahr hat Pfarrer Benedikt Röder einen Wunsch.

(ü) Zum Fronleichnamsfest bittet Pfarradministrator Pater Benedikt Röder die Gläubigen, nicht nur an der Prozession, sondern auch am Gottesdienst teilzunehmen. Beides gehöre zusammen. Besonders eingeladen zur Teilnahme sind Vereine und Gruppen mit Fahnenabordnungen. Für die Vereine werden in der Kirche Bänke auf der Muttergottes- und auf der Sakristeiseite reserviert.Die Kirche feiert am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag das Hochfest des Leibes und Blutes Christi - "Fronleichnam". Das Wort leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab und bedeutet "lebendiger Herr". Fronleichnam wurde zur deutschen Bezeichnung des 1264 allgemein eingeführten Festes, das auf Visionen der heiligen Juliana von Lüttich zurückgeht. Die Kirche feiert dabei die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Altarssakrament.Daher stellt die Messfeier in der Pfarrkirche einen Schwerpunkt dieses Festes dar. Den zweiten Schwerpunkt bildet die Prozession, in der das Allerheiligste in einer Monstranz. Ablauf des Fronleichnamstags: 8.15 Uhr Treffpunkt der Fahnenabordnungen vor dem Gasthof Thumbeck. 8.30 Uhr Festgottesdienst.Danach folgt die Prozession in folgender Anordnung: Ministranten mit Kreuz und Fahnen, Fahnenabordnungen und Vereinsmitglieder, Blaskapelle Kirchenthumbach, Erstkommunionkinder, Ministranten, Allerheiligste, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, Vertreter der Marktgemeinde, Prozessionsteilnehmer.