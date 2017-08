Vermischtes Kirchenthumbach

09.08.2017

8

0 09.08.2017

Im Ferienprogramm der Marktgemeinde veranstaltete der Sportclub ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche, das auf großes Interesse stieß. Am Samstag tummelten sich über 49 Kinder auf dem Sportgelände, um der schönsten Nebensache der Welt nachzugehen: dem Fußball. Nach einer kurzen Begrüßung von Organisator Stephan Schmidt ging es auf zur ersten Runde.

Fünf Stationen hatten die Kinder zu bewältigen, die die Jugendtrainer des SC Kirchenthumbach leiteten. Die Stationen waren gespickt mit verschiedenen Koordinationsübungen, Zweikampfsituationen und Torschussabschlüssen. "Vor allem die Koordinationsübungen sind in den jungen Jahren ein wichtiger Faktor und Übungsbereich, damit die jungen Kicker später gut vorbereitet in den Herrenbereich kommen", erklärte Stephan Schmidt.Nach einer kleinen Pause, bei der das leibliche Wohl nicht zu kurz kam, ging es auf in die letzte Runde. Ein sogenanntes Hollandturnier stand auf dem Programm: Diese Turnierform ist sehr anspruchsvoll, vor allem für die Organisation. Die Kinder durften bei jedem Spiel mit anderen Mitspielern zusammenspielen. Der besondere Reiz lag darin, dass sich die Kinder immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen mussten. Am Ende konnte Maximilian Gradl sagenhafte 79 Punkte nach vier Spielen auf seinem Konto vorweisen.Mit einer kleinen Siegerehrung endete das Fußballcamp und alle Kinder gingen glücklich, aber geschafft, vom Platz.