Vermischtes Kirchenthumbach

27.07.2017

27.07.2017

Mit jedem Gasthof, der seinen Betrieb einstellt, geht ein Stück Ortsgeschichte verloren. Das ist auch so, wenn, wie angekündigt, das Gasthaus Thumbeck heute schließt. Zum Abschied werden Erinnerungen an manch schöne Stunden in dem gastlichen Haus wach.

Viel Lob für Knöcherlsülze

39 Jahre harte Arbeit

"Gasthaus Thumbeck. Gut bürgerliche Küche, Fremdenzimmer, kalte und warme Speisen jederzeit." Bis weit in die 1930er Jahre hinein pries eine große Holztafel an der Fassade des Anwesens am Marktplatz die Vorzüge des Gastronomiebetriebs an. Später lautete die Beschriftung nur noch "Gasthof Thumbeck", eine Leuchtröhre mit dem Namenszug folgte. Jetzt steht an der Fassade schlicht und einfach "Gasthof Thumbeck".Gasthöfe oder Wirtshäuser, wie sie einst hießen, waren hauptsächlich Orte zum Biertrinken, Schafkopfen, Tarocken und "Dischkerieren" - so nannte man es, wenn Männer das Ortsgeschehen "analysierten". Frauen waren noch bis weit in das vergangene Jahrhundert hinein an Wirtshaustischen undenkbar: Lange Zeit waren sie nur als "Küchenmadeln", Köchinnen oder Putzfrauen geduldet. Bei größeren Veranstaltungen, Hochzeiten oder einem Leichenschmaus verdienten sich Frauen als Serviererinnen für einen Tag ein paar Mark dazu.Beim "Thumbeck" dürfte das früher auch nicht anders gewesen sein. Über die Geschichte des Gasthofes ist mir aus Erzählungen meiner Oma lediglich bekannt, dass in der Zeit um den Ersten Weltkrieg der Großvater sehr gern zum Schafkopfen zum "Thumbeck-Bist" gegangen ist. "Net blos der Baptist war a guater Kartler, a mei Mo hat guat Schafkopfen kinna", berichtete sie stolz. Während sie Theres Thumbeck als eine ruhige und immer freundliche Wirtsfrau schilderte, war sie auf den "Bist" dagegen nicht gut zu sprechen. Da meine Großeltern viele Jahre im damaligen Prunhuber-Haus (jetzt Autoteile Fenzl) wohnten, war der Gasthof Thumbeck ihr direkter Nachbar: "Wenn b'sondere Gäste da waren und Kart'n spiel'n wollten, aber der vierte Mann g'fehlt hat, hat der 'Bist' sein 'Hausl' zu uns rüber gschickt und mein' Mann g'holt. Gspielt hom's dann öfter nu, wenn zur Frühmess' g'leit worn is!"Als Baptist Thumbeck 64-jährig starb, führte seine Witwe den Gasthof danach alleine weiter, bis ihn 1953 Sohn Georg übernahm. Der "Landrichter-Schorsch" führte die Gast- und eine große Landwirtschaft. Noch im selben Jahr führte er Rosa Praun, eine gute Köchin, zum Traualtar. Ihre Schnitzel mit Bratkartoffeln und ihre Knöcherlsülzen wurden nicht nur von Einheimischen sehr gelobt. Auch viele der Nürnberger Rußweihergäste legten auf der Heimfahrt "beim Thumbeck" eine Brotzeitpause ein. Qualität und Preis des Abo-Essens wurden von Berliner Urlaubern ebenfalls gelobt.Für uns damals 15- und 16-Jährige war der Gasthof ein Magnet. Es gab dort einen Kicker, eine Musikbox und eine Kegelbahn. Ein Fernseher sorgte bei Serienkrimis und Fußball-Länderspielen dafür, dass im Nebenzimmer kein einziger Stuhl frei blieb. Weder die Musik aus der Box noch das Kampfgetöse am Kicker störten die übrigen Gäste beim Schafkopf oder beim Watten - Disziplinen, die der "Thumbeck-Schorsch" genauso beherrschte wie das Kickern.Als etwas mehr als ein Dutzend Fußballnarren 1959 den SC wieder gründeten, wurde sehr bald der Gasthof Thumbeck das Hauptquartier des Vereins. Oft denke ich an die Zeiten, als sich beide Mannschaften nach einem Spiel in der Waschküche des Gasthofes in einer Zinkbadewanne waschen mussten. Frau Thumbeck lieferte uns dafür viele Eimer warmen Wassers. Es gab damals auch einen Stammtisch, der sich jeden Tag nach dem Gottesdienst "beim Thumbeck" traf, unter anderem Vatertagsausflüge unternahm und am Abend "ziemlich lustig" den Tag beim "Landrichter-Schorsch" wieder beendete. Vollzählig erschienen alle, wenn er zur Kirchweih jedem traditionell eine "Kirwamaß" spendieren musste.25 Jahre nach der Übernahme des Gasthof übergab Georg Thumbeck senior den Betrieb an Sohn Georg und Schwiegertochter Maria. Sie nahmen den Umbau und die Modernisierung des Gasthofes vor, kauften das Raiffeisenhaus zur Einrichtung einer Pension an und bauten die Küche um.Wenn Georg und Maria Thumbeck nun in den (Teil-)Ruhestand gehen und nur noch ihre Pension betreiben, können sie stolz auf 39 Jahre harter Arbeit zurückblicken. Wer trotz Rauchverbots, Umsatzverlusten wegen der "Promille-Grenze" und des Abwanderns der Jugend in die Discotheken fast vier Jahrzehnte ein Gasthaus betreibt, verdient Hochachtung.