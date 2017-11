Vermischtes Kirchenthumbach

Anno Domini 1314 wird Thurndorf zum Markt erhoben. In den 1960er Jahren hat die 300-Seelen-Gemeinde 25 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Und oben auf dem 624 Meter hoch gelegenen Kütschenrain praktiziert in der ehemaligen Wehrmachtskaserne der Arzt Dr. Benno Muck.

Babykleidung und Spielzeug

Schneider und Schreiner

Zigaretten und Whisky

1595 ist in Thurndorf ein hitziger und scharfer Schulmeister, der unauffällig ist, in den Wirtshäusern herumzieht und die Jungen allein in der Schulstuben sitzen lässt. Gerd Dettenhöfer berichtet aus den Schulaufzeichnungen

Thurndorf. All dies und noch viel mehr erfuhren die Besucher des Hutza-Abends, zu dem die Katholische Landjugend ins Pfarrheim eingeladen hatte. Als "Referenten" stellten sich der ehemalige Thurndorfer Lehrer Heiner Kohl sowie die pensionierten Pädagogen Johanna Muck und Gerd Dettenhöfer zur Verfügung. Der Saal war brechend voll, als Muck aus den 1960er Jahren berichtete, als ihre Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in Thurndorf eine neue Heimat fanden.Muck schilderte die Situation, als ihre Eltern in Thurndorf Fuß fassten und dort auf der Suche nach einer passenden Praxis und Wohnung waren. Auf Vermittlung von Landrat Josef Prüschenk eröffnete der Mediziner Dr. Benno Muck in der ehemaligen Kaserne auf dem Kütschenrain eine Praxis. Ihm zur Seite standen - quasi als Sprechstundenhilfen - Klosterschwestern aus Auerbach. Anfangs musste der Arzt vor allem geschlechtskranke Patientinnen behandeln, hauptsächlich an "sündigen Krankheiten" leidende "leichte Mädchen", die mit amerikanischen Trucks von Grafenwöhr nach Thurndorf gekarrt wurden. Die Rückfahrt erfolgte mit dem Zug von Kirchenthumbach aus. Später spezialisierte sich Dr. Muck auf Herz- und Lungenerkrankungen, weil - so das Argument - die Luft auf dem Kütschenrain heilende Wirkung haben soll.Später, nachdem die Bundeswehr in die Kaserne eingezogen war, empfing der geschätzte Mediziner seine Patienten in seinem Haus in Thurndorf, ehe er in Kirchenthumbach in der Auerbacher Straße eine Immobilie erwarb und zu einer modernen Praxis für Allgemeinmedizin umbaute. Johanna Muck begeisterte die Hutza-Leute auch mit Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Sie hatte dazu einige Sachen, wie Babykleidung, Spielzeug und vor allem Fotos, mitgebracht.Heiner Kohl, der mit seiner Frau Gerlinde von 1963 bis 1966 an der zweiklassigen Schule unterrichtete, berichtete, dass er, bevor er nach Thurndorf kam, ein Jahr lang in Oberfranken - "damals noch Ausland" - dienstlich im Einsatz gewesen sei. Das Problem in Thurndorf: Es gab nur einen Schulsaal.Kurzerhand sei das Wohnzimmer der Lehrerwohnung zu einem weiteren Schulsaal umgestaltet worden. "Wir beide sagten dazu 'Ja', waren doch die übrigen Zimmer Raum genug für eine junge Ehe." Integrationsschwierigkeiten habe es keine gegeben - bis auf einzelne Dialektausdrücke. Als Beispiele führte Kohl die Begriffe "Steftbix'n" (Feder- und Bleistiftmäppchen) und "Bleeda" (Blätter) an.Das geflügelte Wort "Ka iwa uns" habe durchaus auch eine historische Dimension, erklärte der ehemalige Lehrer. Thurndorf hatte früher eine herausragende politische Stellung inne: einmal als Grenzdorf zu den Slawen im Osten des Frankenreiches, zum anderen hatte der Ort über Jahrhunderte das Richteramt inne.Einen Hauch dieser ehemaligen Glorie durften Kohl und seine Frau Gerlinde 1963 erfahren: In ganz Bayern gab es kein Dorf, das mit nur 300 Einwohnern so eine vielfältige Wirtschaftsstruktur in Form von 25 Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben aufweisen konnte, darunter drei Wirtshäuser, drei Herrenschneider und zwei Schreiner. Um dies zu verdeutlichen, verteilte Kohl eine Namens- und Firmenliste von 1963.Gerd Dettenhöfer befasste sich mit dem Schulwesen sowie den Lehrer- und Unterrichtserinnerungen. Als erstes Schulhaus diente um 1557 das Mesnerhäuserl. Der Mesner verrichtete damals den Schuldienst. Der Schulmeister bekam zu dieser Zeit nur eine geringe Besoldung. So war er gezwungen, auch als Hochzeitslader, Leichenbitter und Tanzgeiger aufzutreten.Erst 1802 sei der Schulzwang proklamiert worden, informierte Dettenhöfer. In den Protokollen wurden die Schulmeister stets erwähnt, aber nie mit Namen genannt. "1595 ist in Thurndorf ein hitziger und scharfer Schulmeister, der unauffällig ist, in den Wirtshäusern herumzieht und die Jungen allein in der Schulstuben sitzen lässt", zitierte der ehemalige Kirchenthumbacher Rektor daraus. Glaubt man den Geschichtsaufzeichnungen, so waren zusammengerechnet 39 Lehrkräfte an der Schule Thurndorf tätig.Humorvoll berichtete Dettenhöfer auch über Erinnerungen an die Schulzeit um 1960 sowie an die Sportfeste der Volksschulen Neuzirkendorf und Thurndorf. Nicht unerwähnt ließ er das amerikanische Camp Kütschenrain, zu dessen Zeit es günstig Zigaretten und Whisky gab - sowie viele Freundschaften mit Soldaten.Gerd Dettenhöfer hatte sich viel Mühe gemacht und auch eine Zeittafel vom 5. Jahrhundert bis 2015 zu erstellt, die er den Besuchern zur Verfügung stellte. Am Ende des hochinteressanten Abends dankten Luzia Maul und Felix Schraml den "Referenten", der "Oberst-Marie" für die gute Küche und Fritz Fürk mit kleinen netten Geschenken.