Karambolage zweier BMW geht glimpflich aus

Vermischtes Kirchenthumbach

12.02.2018

43

0 12.02.201843

War die B 470 bei Kirchenthumbach noch gut zu befahren, änderte dies sich zwei Kilometer weiter schlagartig. Dies bekam eine 20-Jährige aus dem Landkreis Bamberg am Montag gegen 17 Uhr zu spüren. Sie war in Richtung Auerbach unterwegs. Auf dem abschüssigen Streckenteil kurz vor der Ausfahrt Altzirkendorf kam sie mit ihrem BMW auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Sie schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo drei Personen ebenfalls in einem BMW unterwegs waren. Der Fahrer versuchte eine Kollision zu vermeiden und fuhr an die Leitplanke. Auch die 20-Jährige versuchte noch auszuweichen. Die Fahrzeuge berührten sich. Die 20-Jährige erlitt einen Schock, die drei Personen im zweiten BMW blieben unverletzt. Der Schaden summiert sich auf 20 000 Euro. Bild: jma